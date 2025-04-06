美財長挺關稅...稱不致讓美國經濟衰退 50多國已來電協商

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國財長貝森特。路透
美國財長貝森特。路透

美國總統川普宣布對等關稅，釀成全球股災，但美國財長貝森特6日受訪時態度強硬，強調新關稅有其必要，並否認會導致美國衰退。

彭博資訊報導，貝森特6日在NBC表示，「不認為有理由計入衰退風險」。川普關稅出爐後，摩根大通經濟學家在4日預估，美國將在今年陷入衰退。

與此同時，貝森特並未暗示川普有意在新關稅縮手。貝森特說，已有50多國致電川普當局尋求協商，但會商需要時間。從美國角度來看，其他國家一直是不良行為者，這些問題無法在幾天或幾周內談判解決。

他指出，須看其他國家的提案內容與可信度，需要能看到前進之途。他並說，數十年的不良行為，無法一筆勾銷。

另一方面，知情人士透露，對等關稅出爐後，金融界高層狂傳簡訊給華爾街出身的貝森特，希望他能協助改變川普的關稅決策。外界認為，他能向川普解釋高額關稅會傷害經濟，並重創市場，但據了解關稅大致是由川普的核心小圈圈決定，貝森特並非主要推手。

早前傳出財政部長貝森特據傳可能打算辭職。美國媒體報導，MSNBC撰稿人魯蕾（Stephanie Ruhle）4日在節目「Morning Joe」上透露，貝森特已開始尋找退路。魯蕾說：「消息人士向我透露，貝森特在川普核心圈顯得格格不入，川普甚至與貝森特不親近，也不聽他的話。」

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅揮刀 白宮首席經濟顧問：逾50國已洽美國盼貿易協商

川普關稅烏雲壓頂…越南上季經濟成長放緩 出口導向經濟恐面臨更多挑戰

川普關稅風暴來襲 壽險、銀行2月加碼逾800億台股「全進套房」

跟上腳步？傳歐盟要反擊川普關稅 首波鎖定9273億元美國商品

相關新聞

美財長挺關稅...稱不致讓美國經濟衰退 50多國已來電協商

美國總統川普宣布對等關稅，釀成全球股災，但美國財長貝森特6日受訪時態度強硬，強調新關稅有其必要，並否認會導致美國衰退。

報復加徵關稅 法國建議拿美科技巨擘數據使用開刀

政治新聞網站Politico報導，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）建議，可透過更嚴格監管美國大型科技公司數...

分析：關稅戰不會太快結束 大陸經濟持續受壓

美國川普政府2日祭出「對等關稅」後，中國也以對等關稅反制，加劇市場悲觀情緒。綜合分析認為，中國後續的出口壓力加大，中美科...

關稅戰 人民日報再發聲：天塌不下來 隨時推降準降息

美國總統川普宣布對等關稅措施，對大陸徵收34%關稅。中共中央黨報「人民日報」6日晚釋出最新評論文章指，由於美國在現有基礎...

反擊美國對等關稅 陸有色金屬工業協會刊文挺稀土出口管制

針對美國總統川普政府對等關稅，中國大陸宣布4月4日起對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。...

企業評估關稅衝擊 英車廠捷豹路虎暫停出貨美國

美國總統川普的關稅措施陸續上路，企業正評估關稅帶來的衝擊並宣布回應措施，英國車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rov...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。