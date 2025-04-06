美財長挺關稅...稱不致讓美國經濟衰退 50多國已來電協商

美國總統川普宣布對等關稅，釀成全球股災，但美國財長貝森特6日受訪時態度強硬，強調新關稅有其必要，並否認會導致美國衰退。

彭博資訊報導，貝森特6日在NBC表示，「不認為有理由計入衰退風險」。川普關稅出爐後，摩根大通經濟學家在4日預估，美國將在今年陷入衰退。

與此同時，貝森特並未暗示川普有意在新關稅縮手。貝森特說，已有50多國致電川普當局尋求協商，但會商需要時間。從美國角度來看，其他國家一直是不良行為者，這些問題無法在幾天或幾周內談判解決。

他指出，須看其他國家的提案內容與可信度，需要能看到前進之途。他並說，數十年的不良行為，無法一筆勾銷。

另一方面，知情人士透露，對等關稅出爐後，金融界高層狂傳簡訊給華爾街出身的貝森特，希望他能協助改變川普的關稅決策。外界認為，他能向川普解釋高額關稅會傷害經濟，並重創市場，但據了解關稅大致是由川普的核心小圈圈決定，貝森特並非主要推手。

早前傳出財政部長貝森特據傳可能打算辭職。美國媒體報導，MSNBC撰稿人魯蕾（Stephanie Ruhle）4日在節目「Morning Joe」上透露，貝森特已開始尋找退路。魯蕾說：「消息人士向我透露，貝森特在川普核心圈顯得格格不入，川普甚至與貝森特不親近，也不聽他的話。」