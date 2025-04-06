報復加徵關稅 法國建議拿美科技巨擘數據使用開刀

政治新聞網站Politico報導，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）建議，可透過更嚴格監管美國大型科技公司數據使用，以反擊美國總統川普加徵關稅。Politico指出，蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌和Meta等美國科技巨擘主導歐洲許多地區的市場。

隆巴德接受法國「星期日報」訪問說：「我們可能會加強特定行政要求和規範數據使用。」

隆巴德補充，另一個選項可能是「針對特定活動徵稅」，但沒有具體說明。

法國政府發言人上周已表示，歐盟針對美國加徵關稅的報復措施可能包括「針對目前沒有被徵稅的數位服務」。但愛爾蘭強烈反對這項提議，該國是多間美國大型科技公司的歐洲總部所在地。

歐盟執委會主席范德賴恩已誓言回應川普發動的貿易戰。科技業被視為歐洲可能採取報復措施的領域。歐洲對美國在商品方面出現1570億歐元（約台幣5兆7107億元）貿易順差，但在包含數位服務等服務業，對美國呈現1090億歐元（約台幣3兆9648億元）逆差。