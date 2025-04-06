川普關稅揮刀 白宮首席經濟顧問：逾50國已洽美國盼貿易協商

路透6日報導，美國財政部長貝森特在美媒國家廣播公司（NBC）訪問中，淡化川普宣布「解放日」關稅後股市下挫情形，表示「沒理由」基於關稅預期經濟衰退。

美國國家經濟會議主席哈塞特6日也在美國廣播公司（ABC）說，逾50國已向美國接觸以期展開貿易協商。哈塞特並否認川普的關稅是施壓聯準會降息的間接方式。