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川普關稅揮刀 白宮首席經濟顧問：逾50國已洽美國盼貿易協商
路透6日報導，美國財政部長貝森特在美媒國家廣播公司（NBC）訪問中，淡化川普宣布「解放日」關稅後股市下挫情形，表示「沒理由」基於關稅預期經濟衰退。
美國國家經濟會議主席哈塞特6日也在美國廣播公司（ABC）說，逾50國已向美國接觸以期展開貿易協商。哈塞特並否認川普的關稅是施壓聯準會降息的間接方式。
川普4日曾在自家社群媒體「真實社群」分享影片，暗示他的關稅意在打擊股市以迫使降低利率。
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