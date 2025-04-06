聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅揮刀 白宮首席經濟顧問：逾50國已洽美國盼貿易協商

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國家經濟會議主席哈塞特。美聯社
美國國家經濟會議主席哈塞特。美聯社

路透6日報導，美國財政部長貝森特在美媒國家廣播公司（NBC）訪問中，淡化川普宣布「解放日」關稅後股市下挫情形，表示「沒理由」基於關稅預期經濟衰退。

美國國家經濟會議主席哈塞特6日也在美國廣播公司（ABC）說，逾50國已向美國接觸以期展開貿易協商。哈塞特並否認川普的關稅是施壓聯準會降息的間接方式。

川普4日曾在自家社群媒體「真實社群」分享影片，暗示他的關稅意在打擊股市以迫使降低利率。

美國財政部長貝森特2日在國會山莊會晤共和黨參議員。法新社
美國財政部長貝森特2日在國會山莊會晤共和黨參議員。法新社

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅烏雲壓頂…越南上季經濟成長放緩 出口導向經濟恐面臨更多挑戰

川普關稅風暴來襲 壽險、銀行2月加碼逾800億台股「全進套房」

跟上腳步？傳歐盟要反擊川普關稅 首波鎖定9273億元美國商品

台廠及時雨！「美國原產成分20%」成關稅逃生門檻 3大鏈等有望受惠

相關新聞

美財長挺關稅...稱不致讓美國經濟衰退 50多國已來電協商

美國總統川普宣布對等關稅，釀成全球股災，但美國財長貝森特6日受訪時態度強硬，強調新關稅有其必要，並否認會導致美國衰退。

報復加徵關稅 法國建議拿美科技巨擘數據使用開刀

政治新聞網站Politico報導，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）建議，可透過更嚴格監管美國大型科技公司數...

分析：關稅戰不會太快結束 大陸經濟持續受壓

美國川普政府2日祭出「對等關稅」後，中國也以對等關稅反制，加劇市場悲觀情緒。綜合分析認為，中國後續的出口壓力加大，中美科...

關稅戰 人民日報再發聲：天塌不下來 隨時推降準降息

美國總統川普宣布對等關稅措施，對大陸徵收34%關稅。中共中央黨報「人民日報」6日晚釋出最新評論文章指，由於美國在現有基礎...

反擊美國對等關稅 陸有色金屬工業協會刊文挺稀土出口管制

針對美國總統川普政府對等關稅，中國大陸宣布4月4日起對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。...

企業評估關稅衝擊 英車廠捷豹路虎暫停出貨美國

美國總統川普的關稅措施陸續上路，企業正評估關稅帶來的衝擊並宣布回應措施，英國車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rov...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。