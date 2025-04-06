反擊美國對等關稅 陸有色金屬工業協會刊文挺稀土出口管制

針對美國總統川普政府對等關稅，中國大陸宣布4月4日起對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。中國有色金屬工業協會對此刊文力挺官方反制措施稱，中國稀土企業將依照公告要求，強化合規貿易，堅持高水準對外開放，確保相關物項不被用於軍事目的或敏感領域。

據微信公眾號「中國有色金屬工業網」消息，中國有色金屬工業協會6日發出「對稀土相關物項加強出口管制 體現維護國家安全的決心」一文稱。文章首先指出，稀土被譽為「工業維生素」，擁有優異的磁、光、電、催化等物理和化學特徵，是調控提升光、熱、電、磁等先進材料性能不可或缺的關鍵元素，是先進武器裝備、航空航天部件、風力發電、新能源汽車、機器人及智能製造等戰略性產業的關鍵原材料支撐。

文章表示，中國是世界上最大的稀土生產國和出口國。過去30年，中國稀土產業不斷完備自身產業體系、科學調控國內供給、加大資源整合、推動併購重組，在實現全產業鏈協同發展的同時，積極拓展全球夥伴關係，堅持真正的多邊主義，為促進世界經濟發展作出重要貢獻。

文章接著寫道，當前，世界百年變局加速演進，國際安全面臨諸多挑戰，為有效防止稀土相關產品流向「不當用途和不當使用者」，商務部、海關總署於4日聯合發布公告，決定對部分稀土相關物項實施出口管制，政策將於發布之日起正式施行。

文章還指，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，中國政府此次充分借鏡國際做法，對稀土有關物項實施出口管制，體現出堅定維護世界和平與安全的決心。從企業過往實踐來看，只要不從事損害中國國家主權、安全、發展利益的活動，出口管制不會影響企業的正常經營貿易等活動，更不會影響國際產業鏈、供應鏈穩定與安全。

文章最後表示，中國稀土企業將按照公告要求，強化合規貿易，堅持高水平對外開放，確保相關物項不被用於軍事目的或敏感領域，同時將持續加強和友好國家的國際互利合作，深化產業鏈上下游企業間的協同融合，實現產業高質量發展與高水平安全的良性互動。

川普日前宣布對等關稅稅率，其中，針對來自大陸的貨物開徵34%對等關稅，截至目前累加後達到54%關稅稅率。而大陸則於4日出手反擊，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅外，並指大陸商務部會同海關總署對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。商務部明確稱，「相關物項具軍民兩用屬性，出口管制是國際通行做法」。