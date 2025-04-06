企業評估關稅衝擊 英車廠捷豹路虎暫停出貨美國

美國總統川普的關稅措施陸續上路，企業正評估關稅帶來的衝擊並宣布回應措施，英國車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rover）將暫停出貨美國一個月。產業人士也警告，企業供應鏈的前景反映，美國消費者未來可能面臨更少的選擇、更高的價格。

川普5日起已對幾乎所有貿易夥伴加徵10%的基準關稅，9日將再針對特定國家加徵額外關稅，美股應聲連兩個交易日重挫，6.6兆美元市值蒸發。但川普呼籲美國民眾堅持下去，表示這是一場「經濟革命」，並承諾「這個過程不輕鬆，但最終成果將是歷史性的」。

川普對進口汽車徵收25%的懲罰性關稅，干擾全球車廠的供應鏈。捷豹路虎決定，為了擬定長期因應措施，7日起將暫停出貨美國一個月。

捷豹路虎每年銷售40萬輛車，其中31%出口北美。暫停對美出口，勢將增添外界對英國汽車產業與其就業市場前景的疑慮。英國智庫公共政策研究所（IPPR）警告，有2.5萬份工作正面臨風險。

捷豹路虎此舉顯示，川普的關稅政策導致全球汽車產業所建立的、以自由貿易支撐的複雜供應鏈，正陷入混亂。而一旦美國在5月3日對各類進口汽車零組件開徵25%關稅後，汽車產業勢將受到更大的衝擊。

英國泰晤士報報導，捷豹路虎正在評估是否能對美國消費者漲價，同時設法在美國以外的市場提高銷售。

美國零售商全球供應網絡的相關人士表示，美國消費者應為更高的價格和更少的選擇預作準備，因過去數十年在亞洲打造供應鏈的企業，原本利潤就不高，許多業者表示，若川普堅持實施關稅政策，將被迫將成本轉嫁出去。