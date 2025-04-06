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川普對等關稅本周將上路 蘋果iPhone利潤會萎縮多少？

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
專家指出，川普的關稅措施，可能導致iPhone價格大漲。美聯社
專家指出，川普的關稅措施，可能導致iPhone價格大漲。美聯社

美國總統川普預定9日對約60國加徵額外對等關稅，正刺激美國消費者趕在價格上漲前，先行換機到iPhone 16系列，但由於蘋果在中國大陸、越南及印度等地的生產基地全都難逃高昂關稅，可能大幅提高零組件成本，勢必將大幅侵蝕蘋果的利潤，或是導致iPhone價格大漲。

蘋果舊金山直營店一名銷售助理表示，一些用戶提到關稅是升級到新手機的理由，搶在價格調漲前先換機。

研究機構TechInsights與iFixit估算，iPhone 16 Pro 256G版本在川普新關稅實施前的硬體成本約為549.73美元，若以9日起美國對中國大陸貨品課徵的關稅稅率攀抵54%估算，iPhone零組件成本將暴增296.86美元，達到約846.59美元，若蘋果未調漲售價，利潤將大幅萎縮。

就算將iPhone移回美國境內生產，蘋果仍需對進口零件支付關稅。Rosenblatt證券公司資深研究分析師克羅克特說，推動製造業回流美國，會是一項歷時數年的龐大工程。他說，中國大陸的組裝生態系具勞力密集特性，在美國製造iPhone不符合經濟效益，目前依然難以評估美國是否有能力生產具價格競爭力的智慧手機。

TechInsights研究分析師林偉恩估算，在中國大陸組裝每支手機的人力成本約30美元，在美國可能高達300美元；他認為，若觸控螢幕、內部儲存空間等所有零組件皆在美國生產，整體成本將高到難以想像。

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