快訊

等不了中央「謀定而後動」 張善政致電竹竹苗首長共商策略

砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

美股因關稅重挫…散戶情緒從「FOMO」變「FOWO」 寧可坐擁現金

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普的新關稅措施推升衰退疑慮、導致股市重挫後，許多投資人的心情正從「唯恐失機」（FOMO）轉向「唯恐失財」（FOWO），逢低買進的意願降低，而是選擇坐擁現金。美股下跌示意圖。圖／AI生成
美國總統川普的新關稅措施推升衰退疑慮、導致股市重挫後，許多投資人的心情正從「唯恐失機」（FOMO）轉向「唯恐失財」（FOWO），逢低買進的意願降低，而是選擇坐擁現金。美股下跌示意圖。圖／AI生成

美國總統川普的新關稅措施推升衰退疑慮、導致股市重挫後，許多投資人的心情正從「唯恐失機」（FOMO）轉向「唯恐失財」（FOWO），逢低買進的意願降低，而是選擇坐擁現金。

4月初以來，投資人已投入逾600億美元現金於貨幣市場基金，觀察家之前預期這筆龐大資金終將湧入股市，但川普的新關稅政策拖累美股道瓊工業指數跌入修正區，那斯達克綜合指數墜入空頭市場後，現在這項預期的時機已經延後，投資人不願「空手接刀」，準備在股災消退後再進場。

一些分析師指出，美國民眾已將資金從銀行存款轉進殖利率較高的貨幣市場，預期這批現金將按兵不動，因為目前貨幣市場利率仍有4.2%。美國散戶投資人協會指出，3月散戶已提高資產組合的現金比重到18.3%，且投資人對美國經濟及市場的看法已轉壞，看跌未來六個月美股的比率升抵金融海嘯以來最高，顯示逢跌即買的意願降低。

未來幾天交易商將密切觀察新經濟數據，以了解川普在4月2日之前實施的關稅措施是否已經使通膨重燃。華爾街大銀行本周起也將陸續公布第1季財報，也將為關稅及市場動盪是否影響消費支出提供線索。

美國預定10日公布的3月消費者物價指數（CPI）年升率預料將降至2.6%，核心CPI年升率估將降為3%，為2021年來最小，但市場將緊盯產品通膨，以關注關稅帶來的物價上漲壓力。一些投資人擔憂新關稅措施將導致停滯性通膨。摩根大通已調高今年經濟衰退的機率預估，從40%提高到60%。

川普 指數 經濟衰退 美國 美股 通膨 關稅

延伸閱讀

川普關稅烏雲壓頂 越南上季經濟成長放緩

台廠及時雨！「美國原產成分20%」成關稅逃生門檻 3大鏈等有望受惠

川普關稅造成的經濟恐慌「這次一定不一樣」？切老：人的想像力在恐慌中多是往錯誤方式發展

指川普做法是招投標中常見策略 陸學者評大陸反制關稅：若掀桌子會被踢出供應鏈

相關新聞

砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）3日在內容創作平台Substack發文，以「惡意愚蠢會扼殺...

川普對等關稅真正目的？專家：解決美債、重建美工業、拚全球秩序

美國總統川普在台灣時間3日凌晨宣布對等關稅後，全球無數人忙著了解自己國家稅率多少、影響哪些產業，同時專家從不同角度剖析這...

川普關稅回不去了？專家：恐數十年難取消 1情況能解套

金融時報報導，美國總統川普在短短數周內發動大規模關稅突襲，形同抹去美國過去一世紀的貿易自由化歷程，對此專家警告，根據歷史...

川普賞習近平關稅閉門羹！WSJ：美中溝通停滯 互動恐剩報復循環

華爾街日報5日報導，中國大陸在川普回鍋白宮後，試圖摸清華府對中政策卻屢屢碰壁。隨著川普最新一輪對中高關稅，北京也從寄望重...

英國也要出手？衛報：若月底前美國不降10%基準關稅 英不排除徵報復關稅

英國衛報報導，過去幾周，英國部會首長一直暗示，英國可能透過和美國訂立貿易協定，免於被加徵關稅。但美國總統川普對汽車和鋼鋁...

川普對等關稅本周將上路 蘋果iPhone利潤會萎縮多少？

美國總統川普預定9日對約60國加徵額外對等關稅，正刺激美國消費者趕在價格上漲前，先行換機到iPhone 16系列，但由於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。