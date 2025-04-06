亞洲投資人剉咧等！大陸報復美國對等關稅 蔓延到7日「黑色星期一」

美國總統川普課徵對等關稅、中國大陸全面報復，可能使全球陷入貿易戰螺旋，亞洲投資人7日勢必須繃緊神經，美股投資人也可能遭遇保證金追繳令，全球市場正防範上周的「黑色星期四」、「黑色星期五」賣壓，蔓延到本周成為「黑色星期一」。

北京當局在4日陸港股休市期間，宣布將對所有美國進口商品加徵34%的關稅，導致當日於美國掛牌交易的中概股指數重挫8.9%，寫2022年10月來最深跌幅。

若陸港股市在7日開盤後出現類似跌幅，包括今年來全球表現最佳的恆生國企指數等的多個大陸股市指數，將從高點回落10%，陷入技術性修正、甚至遁入熊市。除非中國大陸的投資人與逢低買盤介入，這一波衝擊將威脅中國大陸資產市場剛萌芽的復甦跡象。

高盛指出，北京當局以牙還牙，大幅推升美中貿易衝突升級的風險。高盛經濟學家陳鑫泉表示，若貿易緊張情勢持續升溫，全球經濟成長進一步放緩，對中國大陸今年全年實質國內生產毛額（GDP）的預期，恐面臨下行風險。

同時，英國金融時報（FT）報導，華爾街銀行業者已因避險基金客戶質押擔保的證券價值暴跌，對避險基金發出2020年新冠疫情爆發以來的最大規模保證金追繳令。

不過，安本投資基金經理吳欣耀（音譯）認為，「周一開盤將十分慘烈，但對我而言卻是買進的機會」，「一些預測認為，關稅戰會將中國大陸的經濟成長率削減2個百分點，但北京當局將透過經濟刺激措施，以及適時與非美國家達成貿易協議，緩解相關苦痛。」

美國總統川普5日在自家社群平台Truth Social表示，美國已促進就業與企業回流，關稅政策堪稱一場「經濟革命」，他同時向支持者喊話，「堅持下去，儘管這並不輕鬆，但最終將迎來歷史性的成果」。