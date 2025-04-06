快訊

等不了中央「謀定而後動」 張善政致電竹竹苗首長共商策略

砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

亞洲投資人剉咧等！大陸報復美國對等關稅 蔓延到7日「黑色星期一」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普關稅戰席捲全球，台、港、陸股市在清明連假後於周一恢復交易，將面臨慘重跌勢。歐新社
川普關稅戰席捲全球，台、港、陸股市在清明連假後於周一恢復交易，將面臨慘重跌勢。歐新社

美國總統川普課徵對等關稅、中國大陸全面報復，可能使全球陷入貿易戰螺旋，亞洲投資人7日勢必須繃緊神經，美股投資人也可能遭遇保證金追繳令，全球市場正防範上周的「黑色星期四」、「黑色星期五」賣壓，蔓延到本周成為「黑色星期一」。

北京當局在4日陸港股休市期間，宣布將對所有美國進口商品加徵34%的關稅，導致當日於美國掛牌交易的中概股指數重挫8.9%，寫2022年10月來最深跌幅。

若陸港股市在7日開盤後出現類似跌幅，包括今年來全球表現最佳的恆生國企指數等的多個大陸股市指數，將從高點回落10%，陷入技術性修正、甚至遁入熊市。除非中國大陸的投資人與逢低買盤介入，這一波衝擊將威脅中國大陸資產市場剛萌芽的復甦跡象。

高盛指出，北京當局以牙還牙，大幅推升美中貿易衝突升級的風險。高盛經濟學家陳鑫泉表示，若貿易緊張情勢持續升溫，全球經濟成長進一步放緩，對中國大陸今年全年實質國內生產毛額（GDP）的預期，恐面臨下行風險。

同時，英國金融時報（FT）報導，華爾街銀行業者已因避險基金客戶質押擔保的證券價值暴跌，對避險基金發出2020年新冠疫情爆發以來的最大規模保證金追繳令。

不過，安本投資基金經理吳欣耀（音譯）認為，「周一開盤將十分慘烈，但對我而言卻是買進的機會」，「一些預測認為，關稅戰會將中國大陸的經濟成長率削減2個百分點，但北京當局將透過經濟刺激措施，以及適時與非美國家達成貿易協議，緩解相關苦痛。」

美國總統川普5日在自家社群平台Truth Social表示，美國已促進就業與企業回流，關稅政策堪稱一場「經濟革命」，他同時向支持者喊話，「堅持下去，儘管這並不輕鬆，但最終將迎來歷史性的成果」。

川普 投資人 指數 美國 避險 關稅

延伸閱讀

川普關稅烏雲壓頂 越南上季經濟成長放緩

台廠及時雨！「美國原產成分20%」成關稅逃生門檻 3大鏈等有望受惠

影／因應對等關稅五策略 賴總統發表8分鐘談話

川普關稅造成的經濟恐慌「這次一定不一樣」？切老：人的想像力在恐慌中多是往錯誤方式發展

相關新聞

砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）3日在內容創作平台Substack發文，以「惡意愚蠢會扼殺...

川普對等關稅真正目的？專家：解決美債、重建美工業、拚全球秩序

美國總統川普在台灣時間3日凌晨宣布對等關稅後，全球無數人忙著了解自己國家稅率多少、影響哪些產業，同時專家從不同角度剖析這...

川普關稅回不去了？專家：恐數十年難取消 1情況能解套

金融時報報導，美國總統川普在短短數周內發動大規模關稅突襲，形同抹去美國過去一世紀的貿易自由化歷程，對此專家警告，根據歷史...

川普賞習近平關稅閉門羹！WSJ：美中溝通停滯 互動恐剩報復循環

華爾街日報5日報導，中國大陸在川普回鍋白宮後，試圖摸清華府對中政策卻屢屢碰壁。隨著川普最新一輪對中高關稅，北京也從寄望重...

英國也要出手？衛報：若月底前美國不降10%基準關稅 英不排除徵報復關稅

英國衛報報導，過去幾周，英國部會首長一直暗示，英國可能透過和美國訂立貿易協定，免於被加徵關稅。但美國總統川普對汽車和鋼鋁...

川普對等關稅本周將上路 蘋果iPhone利潤會萎縮多少？

美國總統川普預定9日對約60國加徵額外對等關稅，正刺激美國消費者趕在價格上漲前，先行換機到iPhone 16系列，但由於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。