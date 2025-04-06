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川普對越南課46%對等關稅 美、越企業促請推遲：損害雙邊商業關係

中央社／ 河內6日綜合外電報導
美國與越南企業促請川普（Donald Trump）政府延遲擬對越南商品課徵的46%對等關稅，並稱這些關稅將損害他們及雙邊商業關係，圖為越南工人在河內一間成衣廠工作。（歐新社）
美國與越南企業促請川普（Donald Trump）政府延遲擬對越南商品課徵的46%對等關稅，並稱這些關稅將損害他們及雙邊商業關係，圖為越南工人在河內一間成衣廠工作。（歐新社）

美國越南企業促請川普（Donald Trump）政府延遲擬對越南商品課徵的46%對等關稅，並稱這些關稅將損害他們及雙邊商業關係。

路透社報導，越南商工總會（VCCI）及河內美國商會（AmCham Hanoi）在日期為4月5日的信件中，向美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表達擔憂，稱將於9日生效的對等關稅「高得驚人」。

河內美國商會及越南商工總會在聲明中指出：「降低進入越南產品的關稅，以及調降到達美國消費者手中產品的關稅，將有助於美國企業、經濟和消費者。較高關稅將沒有助益。」

對許多西方企業而言，越南是在東南亞地區的主要製造基地，去年，越南對最大出口國美國的貿易順差為逾1230億美元。

越共總書記蘇林（To Lam）4日晚間和美國總統川普通話時表示，越南願將自美國進口的商品進口稅率下調至0%，並建議美方對越南輸美商品課徵類似稅率。

川普與蘇林同意討論取消關稅的協議。川普於通話後在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）指出，與蘇林的通話「非常富有成效」。

河內美國商會及越南商工總會表示：「快速且公平的協議將為企業增加確定性，而且有助於以雙贏方式，修正兩國之間的貿易不平衡。」

川普 美國 越南 關稅

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