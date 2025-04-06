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美股暴跌失守4萬點…陸因清明節休市躲開 陸分析師：陸股很難避免補跌

中央社／ 台北6日電
美國總統川普台北時間3日宣布對全球大徵對等關稅後，美股連兩個交易日暴跌，中國股市則因4日清明節休市躲開了美股衝擊。中新社
美國總統川普台北時間3日宣布對全球大徵對等關稅後，美股連兩個交易日暴跌，中國股市則因4日清明節休市躲開了美股衝擊。中新社

美國總統川普台北時間3日宣布對全球大徵對等關稅後，美股連兩個交易日暴跌，中國股市則因4日清明節休市躲開了美股衝擊。有中國分析師認為，中國股市雖然3日表現相對抗跌，但在美股暴跌下，明天起很難避免補跌。

川普（Donald Trump）美東時間2日下午4時（台北時間3日凌晨4時）宣布對全球大舉徵收對等關稅，中國被加徵34%，使中國在川普回任美國總統後累計被加徵54%關稅。若再計算川普第1個任期以來已被加徵的關稅，中國輸美商品的關稅稅率平均已達65%，最高更上看79%。

川普宣布對等關稅後，3日率先開盤的亞洲股市（台股當日休市）首當其衝普遍大跌，但中國股市當天表現卻相對抗跌，終場上證指數僅小跌0.24%，深證成指下挫1.4%，創業板指下跌1.86%，被部分中國投資人形容為「挺住（對等關稅）衝擊波」。

4至6日是中國清明節連續假期，中國股市4日隨之休市。而美股3日及4日連續出現暴跌走勢，道瓊指數兩個交易日累計崩跌近9.5個百分點，更在4日跌破4萬點大關，中國股市暫時躲開了美國這波暴跌的衝擊。

巨豐投顧投資顧問總監郭一鳴表示，中國股市3日的逆勢表現，雖顯示資金對國內政策紅利和低估值資產的偏好，但美股這波暴跌幅度太大，加上系統性風險更高，

導致清明假期過後市場可能出現情緒慣性釋放，使中國股市補跌機率可能大增。

郭一鳴指出，在美國加徵關稅衝擊下，將對出口導向型行業帶來不利，尤其是電子以及機械等行業，更可能影響獲利預期，進而影響整個族群，壓抑股價表現。

他並認為，美股暴跌還可能加劇全球美元流動性緊縮，間接影響中國股市的資金面。

郭一鳴還提到，有一個原因不可忽視，那就是往往在美股大跌之際，中國股市跟跌的機率較高，且短期內的向下調整不易結束。

但他不忘強調，從中線趨勢來看，中國國內「基本面穩定，政策持續發力，流動性相對充裕」，加上股市估值處於歷史低檔，波段調整都是「戰略做多的好時機」。

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