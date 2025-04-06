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「無意報復美對等關稅」 賴清德祭5項策略因應：從零關稅談起

關稅戰發動！經濟學家陶冬：我們習以為常的時代終結了 全球衰退機會大增

關稅戰前被問「美國、大陸選哪邊」 星國選邊站調查：東協更傾向美國

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院3日發布「東南亞態勢報告：2025」顯示，若被迫在中美之間選邊，52.3％的受訪者選美國，47.7％選中國大陸，美國今年重獲過半東南亞受訪者青睞。（美聯社）
新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院3日發布「東南亞態勢報告：2025」顯示，若被迫在中美之間選邊，52.3％的受訪者選美國，47.7％選中國大陸，美國今年重獲過半東南亞受訪者青睞。（美聯社）

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院3日發布「東南亞態勢報告：2025」顯示，若被迫在中美之間選邊，52.3％的受訪者選美國，47.7％選中國大陸，美國今年重獲過半東南亞受訪者青睞，大陸未能守住去年首次超越美國的微弱優勢。分析認為，與大陸和東南亞國家南海主權爭議緊張有關，但這份調查是遠在川普關稅大棒之前所做。

川普政府4月2日將對等關稅大棒揮向全球，東協10國有6國的關稅在30%以上。這份報告的調查時間是在今年1月3日至2月15日展開。

該智庫的亞細安研究中已連續第7年調查東南亞知識菁英對中美等國的觀感與信任度，以及對本區域地緣政治課題的看法。在「被迫在中美之間選邊」此題，去年50.5％選大陸，49.5％選美國，大陸首次超越美國成為首選，但今年調查結果再度反轉，美國反超大陸。

分國家來看，今年傾向大陸的以印尼（72.2%）、馬來西亞（70.8%）、泰國（55.6%）、汶萊（55%）和寮國（51%）為主。傾向美國的則有菲律賓（86.4%）、越南（73.5%）、緬甸（57.7%）、柬埔寨（57%）和新加坡（52.9%）。

若與去年相比，寮國選擇大陸大減近2成至51%，只比選擇美國多2%。汶萊選擇大陸從70.1%大減至55%，選擇美國則從29.9%增至45%。新加坡今年選擇大陸則增至47.1%，選擇美國降至52.9%，中美差距縮小。

新加坡聯合早報報導，在前美國總統小布希時代擔任白宮國安會亞洲事務資深主任的格林（Michael Green）分析，美國去年被大陸超越，很大程度上與以哈衝突有關；今年反超則因東南亞最關切中國在南海的強硬行為，這也與選擇美國作為安全夥伴的人增多有關聯。

調查顯示，南海緊張局勢是今年受訪者最關注的地緣政治問題，比去年高出11.7個百分點，並取代去年排第一的以哈衝突。

值得一提的是，今年有多達40.7％認為「川普2.0」的美國會與東南亞增加接觸，比拜登政府最後一年的25.2%大幅增長，其三大理由是：川普對大陸強硬有助維持區域的權力平衡；川普強有力的領導可解決世界各地的衝突；川普可能會與一些東南亞國家合作對抗大陸。

同時，44.9%視美國為可靠的戰略夥伴和區域安全提供者，比去年增加10個百分點。格林指出，由於解放軍的行動範圍、演習、接觸日益激進，東協內部對大陸的安全認知將惡化。在川普宣布加徵對等關稅後，他認為這在短期內可能對美國與東協的經濟關係產生負面影響，但雙方的安全關係可能更加密切。

儘管今年較多受訪者在被迫選邊站問題上傾向美國，但大陸仍被認為是東南亞最具影響力的經濟大國和政治及戰略大國。中共中央黨校國際戰略研究院教授學者劉琳指出，經濟是大陸與亞細安關係的主要驅動力，但她坦言，在地緣政治影響力方面，信任一直是雙邊關係的主要障礙。她認為大陸和東協應妥善處理分歧，嘗試控制爭端，並在南海加強實際合作。

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