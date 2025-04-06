川爺萬萬稅 陸行之給「災難解決三解方」： 不然靠談判也沒用

川普關稅政策出台後，市場陷入恐慌，擔憂全球經濟將因此衰退，前知名外資分析師陸行之在臉書發文祭出三項解決方向，他表示，市場因關稅漲價影響需求提前下修的歷史又要重演，每個出超國對川普全球萬萬稅災難的解決之道，大概率有三個方向，沒有這些動作，靠談判也沒用。

陸行之表示，首先，應增加出超到美國產品的美國製造比重，但這多少會嚴重影響/掏空出超國的製造業及經濟。

第二則是，增加採購從美國出口的美國製造產品如武器，農產品，紅酒，汽車，卡車，工具機械等等 來減少對美貿易順差，但這多少會影響對出超國及其他國家的採購。

最後則是，大幅降低出超國對美產品關稅，減少對出超國阿斗產業的保護。

陸行之指出，無論是上述何種方向，都是對出超國製造業及全球採購的重大重整，現在看到的稅率，會因為每個出超國的政策應對而改變。台灣的32%也不會永遠都是32%。

不過他說，比較擔心的是，其他大國起而效尤，結論是出超國的組裝製造業很辛苦，以後總要為這3%至5%毛利率而逐市場而居，好處是可以訓練不少國際管理人才。

最後陸行之表示，過去總看到製造業逐低成本而居，美國消費者買便宜東西，但美國的關稅保護主義一來，製造業要逐高成本而居，不管是成本增高漲價/還是付關稅漲價，加上美國因本土製造需求大增而人工及材料成本再墊高，高通貨膨脹不可避免，實在看不出來美國Fed有多少本錢去砍利率，除非美國需求大崩盤，消費者砍非必需品需求先。

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