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英國也要出手？衛報：若月底前美國不降10%基準關稅 英不排除徵報復關稅
英國衛報報導，過去幾周，英國部會首長一直暗示，英國可能透過和美國訂立貿易協定，免於被加徵關稅。但美國總統川普對汽車和鋼鋁加徵25%關稅時，英國未能豁免。
英國部會首長還在努力說服川普政府，取消全面加徵10%的基準關稅。如果英國談判人員未能在5月1日前與美達成協議，降低10%基準關稅，英國可能對美國商品課徵報復性關稅，但英國政府認為這是最後手段。
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