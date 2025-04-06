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川普關稅大棒 專家分析：陸拉攏美盟友推「沒有美國的半全球化」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國川普政府關稅棒打全球，分析認為，這可能為北京創造進一步拉攏區域國家及美國盟友的戰略機會。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平2019年會面後的資料照。(路透)
美國川普政府關稅棒打全球，分析認為，這可能為北京創造進一步拉攏區域國家及美國盟友的戰略機會。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平2019年會面後的資料照。(路透)

美國川普政府關稅棒打向全球，新加坡聯合早報分析，這可能為北京創造進一步拉攏區域國家及美國盟友的戰略機會。隨著大陸和美國以外國家增進經貿往來，以及各個區域組織內部加強經貿聯繫，未來可能出現「美國退居二線的貿易全球化」或「沒有美國的半全球化」局面。不過，美國在區域安全方面的角色仍難被取代。

東南亞是美國對等關稅措施的重災區，東協10國有6國的關稅在30%以上。美國的兩個亞洲盟友日本和韓國，以及歐盟也都無法倖免。日韓分別是24%和25%，歐盟20%。

報導引述新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員黎良福分析，如果美國加徵關稅迅猛勢頭持續，部分歐洲國家、日韓等美國盟友相信會更願意與大陸改善關係。但由於地緣政治矛盾，貿易增長空間較小。相對而言，大陸更容易在東協發揮影響力，雙方長期來互為最大貿易夥伴。

黎良福判斷，隨著大陸和美國以外的國家加強貿易往來，全球各區域組織增進內部經貿聯繫，不排除未來可能出現一個「美國退居二線的貿易全球化」局面。

中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅也認為，受美國高關稅撞擊的國家，特別是小國，將被迫「抱團」並與較大經濟體加強經貿往來，當國際支付體系也加速推進去美元化時，可能形成一個「沒有美國的半全球化」進程。

王義桅評估，東協成員國或將各自加強與大陸的雙邊貿易，區域合作也將加速提升，「大陸－東協自由貿易協定」3.0版可能加快簽署和落實，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）合作也可能深化；歐洲方面，歐盟仍比較親美，大陸可以爭取個別國家支持。

不過，經濟和安全議題呈兩極化態勢。黎良福研判，儘管美國在經濟上變得高度不可預測，在區域安全方面，美國的存在仍無可取代。他提到，中菲船隻在主權爭議的南海海域衝撞，以及大陸企業涉入區域跨境詐騙案等事件都衝擊大陸形象，促使東南亞國家繼續重視美國在本區域的存在。

王義桅也分析，大陸外交結盟，與美國結盟或在安全議題上靠向美國的國家不會鬆動，但有可能在非傳統安全領域與大陸加強合作，例如跨境電商涉及的數據跨境流動等。

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