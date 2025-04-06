罕和川普唱反調！馬斯克盼「朝零關稅方向努力」 籲建跨大西洋自由貿易區

許多美國人都感受到了總統川普推出的「關稅大禮包」所引發的劇烈動蕩。川普試圖用鼓勵性的口號讓美國人堅持下去。他在社交平台Truth Social上寫道：「堅持住——這不會輕松，但最終的結果將是歷史性的。這是一場經濟革命，我們必將贏得勝利。」

儘管川普的關稅措施讓投資者損失了數萬億美元，並激怒了貿易伙伴，他的重要顧問馬斯克卻出人意料地支持與歐洲建立自由貿易區。

川普承諾，美國長期以來被佔便宜的時代已經結束。通過對等關稅，就業、企業和商業將以前所未有的方式回歸美國。然而，他這種激進行動的成功前景只會充滿不確定性。

全面出擊會造成經濟衰退和貿易戰嗎？

經濟學家警告美國經濟即將陷入衰退，並認為川普的關稅政策是一個戰略烏龍，最終也會損害美國利益。美聯儲主席鮑威爾也預計美國通脹將上升，經濟增長將放緩。全球貿易沖突還可能使整個世界經濟陷入深度危機。包括中國、歐盟等在內一些國家准備采取嚴厲反制措施。

電動汽車公司特斯拉在中國和德國都設有生產和銷售基地，也很可能會受到關稅政策的影響。雖然馬斯克通常熱情地稱贊美國新政府的政策，甚至親自參與制定，但這一次他卻出人意料地呼籲建立一個零關稅的跨大西洋自由貿易區。

馬斯克在意大利右翼執政黨「聯盟黨」周六（4月5日）於佛羅倫斯舉行的一次黨代會上通過視訊連線表示：「我希望美國和歐洲能夠達成比以往更緊密的夥伴關系。」他還說：「關於關稅，我希望我們能朝著零關稅的方向努力，在歐洲和北美之間建立自由貿易區。」

此外，馬斯克還對川普政府首席貿易顧問納瓦羅開炮。周六（4月5日）他對社交平台X上一位用戶贊揚納瓦羅的帖子作出回應。馬斯克寫道：「擁有哈佛經濟學博士學位並不是一件好事，反而是壞事。結果就是自負/大腦>>1的問題。」他還補充說，納瓦羅「什麼都沒做」。（納瓦羅擁有哈佛經濟學博士學位）

美國人買單

根據川普宣布的對等關稅方案，美國對所有國家的進口商品統一征收10%的關稅。川普還計劃在4月9日對那些與美國存在較大貿易逆差的國家實施更高關稅。來自歐盟國家的進口商品將面臨20%的懲罰性關稅。此前已實施的其他進口懲罰性關稅也將繼續保留。

進口關稅與稅收本質相同。稅款必須由進口公司繳納（現有情況下是由美國的公司繳納）。然而，人們認為，進口公司很可能不會自己承擔更高的成本，而是將其轉嫁給消費者——而由此導致的價格上漲將再次引發通貨膨脹。

過去幾周，儘管有人擔憂新關稅將造成物價上漲傷害美國消費者，川普始終不予理會，僅稱這些是「短暫的小波動」。

「川普在打高爾夫，而股市在崩盤」

川普的大規模關稅計劃還導致全球股市陷入混亂，幾乎在一夜之間令私人投資者的以萬億為單位的資產蒸發。許多美國人都參與了股市投資，如今他們擔憂自己的積蓄不保。這在周末美國全國範圍內反對川普政府的抗議活動中也得到了體現。儘管沒有官方統計數據，但主辦方稱，周末超過1300場示威活動吸引了數百萬民眾參與。

《華爾街日報》援引一位74歲在芝加哥參與抗議活動的女士的話說：「我昨天因為這個人的瘋狂政策損失了錢。他根本不明白，像我這樣的退休老人是靠這些錢生活的。」抗議者尤其憤怒的是總統此時卻跑去佛羅裡達度過加長版的高爾夫周末。一位憤怒女性的標語牌這樣寫道：「川普在打高爾夫，而股市在崩盤」。

儘管川普的關稅措施讓投資者損失了數萬億美元，並激怒了貿易伙伴，他的重要顧問馬斯克卻出人意料地支持與歐洲建立自由貿易區。

川普承諾，美國長期以來被佔便宜的時代已經結束。通過對等關稅，就業、企業和商業將以前所未有的方式回歸美國。然而，他這種激進行動的成功前景只會充滿不確定性。

全面出擊會造成經濟衰退和貿易戰嗎？

經濟學家警告美國經濟即將陷入衰退，並認為川普的關稅政策是一個戰略烏龍，最終也會損害美國利益。美聯儲主席鮑威爾也預計美國通脹將上升，經濟增長將放緩。全球貿易沖突還可能使整個世界經濟陷入深度危機。包括中國、歐盟等在內一些國家准備采取嚴厲反制措施。

電動汽車公司特斯拉在中國和德國都設有生產和銷售基地，也很可能會受到關稅政策的影響。雖然馬斯克通常熱情地稱贊美國新政府的政策，甚至親自參與制定，但這一次他卻出人意料地呼籲建立一個零關稅的跨大西洋自由貿易區。

馬斯克在意大利右翼執政黨「聯盟黨」周六（4月5日）於佛羅倫薩舉行的一次黨代會上通過視頻連線表示：「我希望美國和歐洲能夠達成比以往更緊密的伙伴關系。」他還說：「關於關稅，我希望我們能朝著零關稅的方向努力，在歐洲和北美之間建立自由貿易區。」

此外，馬斯克還對川普政府首席貿易顧問納瓦羅開炮。周六（4月5日）他對社交平台X上一位用戶贊揚納瓦羅的帖子作出回應。馬斯克寫道：「擁有哈佛經濟學博士學位並不是一件好事，反而是壞事。結果就是自負/大腦>>1的問題。」他還補充說，納瓦羅「什麼都沒做」。（納瓦羅擁有哈佛經濟學博士學位）

美國人買單

根據川普宣布的對等關稅方案，美國對所有國家的進口商品統一征收10%的關稅。川普還計劃在4月9日對那些與美國存在較大貿易逆差的國家實施更高關稅。來自歐盟國家的進口商品將面臨20%的懲罰性關稅。此前已實施的其他進口懲罰性關稅也將繼續保留。

進口關稅與稅收本質相同。稅款必須由進口公司繳納（現有情況下是由美國的公司繳納）。然而，人們認為，進口公司很可能不會自己承擔更高的成本，而是將其轉嫁給消費者——而由此導致的價格上漲將再次引發通貨膨脹。

過去幾周，儘管有人擔憂新關稅將造成物價上漲傷害美國消費者，川普始終不予理會，僅稱這些是「短暫的小波動」。

「川普在打高爾夫，而股市在崩盤」

川普的大規模關稅計劃還導致全球股市陷入混亂，幾乎在一夜之間令私人投資者的以萬億為單位的資產蒸發。許多美國人都參與了股市投資，如今他們擔憂自己的積蓄不保。這在周末美國全國範圍內反對川普政府的抗議活動中也得到了體現。儘管沒有官方統計數據，但主辦方稱，周末超過1300場示威活動吸引了數百萬民眾參與。

《華爾街日報》援引一位74歲在芝加哥參與抗議活動的女士的話說：「我昨天因為這個人的瘋狂政策損失了錢。他根本不明白，像我這樣的退休老人是靠這些錢生活的。」抗議者尤其憤怒的是總統此時卻跑去佛羅裡達度過加長版的高爾夫周末。一位憤怒女性的標語牌這樣寫道：「川普在打高爾夫，而股市在崩盤」。

（德新社等）

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