關稅戰發動！經濟學家陶冬：我們習以為常的時代終結了 全球衰退機會大增

針對美國總統川普發動的關稅戰，知名經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事陶冬5日深夜在其個人微博發文稱，「我們習以為常的一個時代終結了」，他預期全世界的將出口受到嚴重衝擊，企業投資計劃推後，全球衰退的機會大幅上升。

陶冬在題為「一個時代的終結」文章中表示，川普向全世界貿易宣戰，也震散了風險資產價格。他的「對等關稅」計劃超出了幾乎所有市場人士的預期，美股在兩天裡蒸發了5.4兆美元的市值，並觸發市場可能出現連鎖反應的擔憂。

陶冬指出，資產價格的暴跌，使得資產的抵押價值下降，部分銀行開始「margin call」（追繳保證金）。Margin call未必每次都觸發危機，但歷史上幾次大的金融市場連鎖反應都與此有關。

陶冬稱，川普政府於4月2日對所有國家徵收10%的基礎關稅，在此之上根據所謂的「關稅非關稅壁壘」對許多貿易夥伴徵收高額關稅。這是現代歷史上最大規模的關稅行動。

他認為，川普這次行動目的有二：一是以極端施壓為手段重塑全球貿易秩序，雙邊談判的結果將決定未來的關稅體系；二是通過全面地人為地提高進口關稅，促使產業鏈重回美國。

陶冬估計，部分國家會很快就範，其他國家則進入討價還價的過程，而截止日不斷被延伸。如果幾個大的貿易夥伴推出報復舉動，則最終結果趨向複雜。

但他提醒，必須明白，美國建國至今大約250年間，主要時間都是高關稅的，歷史上關稅甚至比個人所得稅更重要。這次加稅如果不作調整，有效稅率約為22%，其實仍然低過二次世界大戰前美國歷史上的平均關稅。

陶冬表示，納斯達克指數在一周內跌掉了10%，S&P 500則跌掉9%，市場以腳投票表達了對川普政府關稅政策的擔憂和不信任。技術分析顯示納斯達克、銀行股和小型股分別進入了熊市，這是疫情熔斷以來最大的市場恐慌，系統性風險驟然升高。

他指出，目前時點，還難以對這場關稅震盪作量化分析，一切取決於未來的雙邊談判結果，取決於談判的進展和速度。陶冬估計，許多貿易談判可能需要半年甚至更長的時間。如果屬實，美國的消費物價勢必上升，進一步衝擊消費信心，甚至影響到明年的中期選舉。同時全世界的出口受到嚴重衝擊，企業投資計劃推後，全球衰退的機會大幅上升。

「更重要的是，二次大戰後建立起來的貿易秩序被顛覆，全球布局生產和全球化貿易被逆轉。這不僅打擊其他國家的經濟，最終也會反噬美國經濟。過去八十年貿易繁榮帶來的經濟繁榮已經成為過去，幾乎所有國家的潛在增長速度都會放緩。大陸型經濟體（如美國、中國）的增長穩定性相對好一些，但是逆全球化中沒有贏家。我們習以為常的一個時代終結了。」

陶冬不認為美國聯準會將急於降息，但如果金融市場出現系統性風險，則聯準會可能需要開啟另一段救援活動。他指出，本周焦點是關稅、反制、談判和資金恐慌，這些對於金融市場的意義和風險遠超出任何數據。數據方面關注美國3月CPI、密執根大學消費信心、中國社融數據和德國工業生產。