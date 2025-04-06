連同黨人都不安…美議員直言：若關稅害經濟差 2026期中選舉共和黨恐遭血洗

美國德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）今天警告，如果川普的「解放日」關稅導致經濟衰退，2026年期中選舉共和黨同僚恐遭「血洗」。

克魯茲還警告，川普的關稅如果長期持續，引發全球對美國商品的報復，可能引爆全面貿易戰，屆時「會摧毀國內就業機會，對美國經濟造成實質傷害」。

他說：「一百年前，美國經濟沒有足夠的槓桿來產生我們現在所產生的影響，我擔心，政府內部有人希望看到這些關稅永遠持續下去。」

克魯茲昨天在其Podcast節目Verdict發表的上述評論更凸顯出，對進口商品徵收全球「對等」關稅，連共和黨人都深感不安。

克魯茲在podcast警告，長遠來看，關稅和貿易報復可能會把美國推向「衰退，特別是嚴重衰退，2026年很可能會是一場政治血洗」。

克魯茲說：「你會看到民主黨控制眾議院，甚至可能是由民主黨控制參議院。」

克魯茲警告：「如果我們正處於經濟衰退，人們深受其害，他們就會懲罰執政黨。」他還說，他不認同白宮關稅會讓「經濟蓬勃發展」的立場。

他說，如果「地球上所有其他國家」都對美國徵收報復性關稅，而川普所謂的對等徵稅仍然存在，「結果會非常可怕」，「那會摧毀國內的就業機會，並對美國經濟造成實質傷害」。

儘管如此，克魯茲還是向政府遞出橄欖枝。

他說：「我希望這件事能成功…但我對成功的定義可能與白宮的定義不同。」他說，他對成功的定義，「是大幅降低國外關稅，進而讓美國關稅大幅降低」。

「那對美國工人、美國企業、美國成長、美國繁榮來說都是成功，那是很棒的結果。」