快訊

川普關稅回不去了？專家：恐數十年難取消 1情況能解套

校長大洗牌！新北6校高中職異動 教局估10年內遇「退休潮」

砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）3日在內容創作平台Substack發文，以「惡意愚蠢會扼殺世界經濟嗎？」（Will Malignant Stupidity Kill the World Economy?）為題，砲轟美國總統川普的新關稅政策是一場災難，根本不知道從何吐槽，甚至稱川普政府的計算公式「像ChatGPT給的」。

紐約市立大學（CUNY）講座教授克魯曼指出，川普政府此次公布的關稅超乎所有人預期，這些政策完全出於「惡意的愚蠢」，比1930年代惡名昭彰的「史慕特－霍利關稅法案」（The Smoot-Hawley Tariff Act）帶給經濟更大衝擊，尤其現在的國際貿易的重要程度比當時重要3倍。

根據美國貿易代表署（USTR）公布的關稅計算公式，似乎僅以美國對該國的貿易逆差除以該國對美國的出口總額，並且再除以二。克魯曼指出，這套公式過於粗糙簡化，「錯得離譜，不知道從哪裡吐槽起」。

克魯曼解釋，川普的計算僅考慮商品貿易，卻完全忽視服務貿易。以歐盟為例，雖然美國在商品貿易上處於劣勢，但在服務領域的出口收益已大幅彌補損失。

「在我看來，那份文件就像某個低階幕僚在發表前幾小時拼湊出來的，」克魯曼狠批，「尤其USTR的說明像是沒讀過書的學生在考場上亂寫一通」。

克魯曼進一步嘲諷：「這種計算方式，根本就是你問ChatGPT或其他人工智慧模型會得到的答案。」

克魯曼反問誰會這樣制定政策，他認為，這更像試圖震懾他人、強化控制以「展示權力」的手段。

克魯曼強調，政策可信度至關重要，若企業無法預測未來，就無法作出計畫；若外國政府不相信美國會理性應對，便不會制定有利美國的政策。

儘管克魯曼希望川普承認錯誤並重新開始，「但他不會這麼做，因為這會破壞他所塑造的權威形象，」他說，「無知與不負責任本身就是川普訊息的一部分」。

這並非克魯曼第一次強烈批評川普，克魯曼在川普第一任期就曾在紐約時報撰文，警告川普當選可能引發「全球經濟大衰退」，並且預示最壞情況。

ChatGPT 克魯曼 對等關稅 川普 美國 諾貝爾

延伸閱讀

控川普對等關稅大棒「像霸凌」 香港財政司坦言：會受到一定影響

10%普遍關稅生效 川普籲民眾挺住：中國大陸所受打擊更重

中媒利用AI歌曲、短片 酸川普「帶來不完美的世界」

批川普關稅戰對美沒幫助 歐巴馬：共和黨人竟保持緘默

相關新聞

砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）3日在內容創作平台Substack發文，以「惡意愚蠢會扼殺...

川普對等關稅真正目的？專家：解決美債、重建美工業、拚全球秩序

美國總統川普在台灣時間3日凌晨宣布對等關稅後，全球無數人忙著了解自己國家稅率多少、影響哪些產業，同時專家從不同角度剖析這...

川普關稅回不去了？專家：恐數十年難取消 1情況能解套

金融時報報導，美國總統川普在短短數周內發動大規模關稅突襲，形同抹去美國過去一世紀的貿易自由化歷程，對此專家警告，根據歷史...

川普賞習近平關稅閉門羹！WSJ：美中溝通停滯 互動恐剩報復循環

華爾街日報5日報導，中國大陸在川普回鍋白宮後，試圖摸清華府對中政策卻屢屢碰壁。隨著川普最新一輪對中高關稅，北京也從寄望重...

沒有一方退縮！美國、大陸關稅戰 BBC：互掐脖子、達成解決方案難度高

英國廣播公司（BBC）中文網報導，美中貿易戰已陷入「互相掐脖子」階段，且沒有一方表現退縮。這兩個世界超級大國達成任何解決...

10%普遍關稅生效 川普籲民眾挺住：中國大陸所受打擊更重

川普總統對全球所有出口到美國產品徵收10%普遍關稅，在5日生效。自從2日宣布實施新關稅後、股市即已連日暴跌。但川普5日在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。