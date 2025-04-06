沒有一方退縮！美國、大陸關稅戰 BBC：互掐脖子、達成解決方案難度高

英國廣播公司（BBC）中文網報導，美中貿易戰已陷入「互相掐脖子」階段，且沒有一方表現退縮。這兩個世界超級大國達成任何解決方案的難度，將高於很多人之前的預期。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間2日宣布@@@對等關稅@@@稅率，對中國再加徵34%關稅，將於9日生效。中國4日宣布反制，將對美國進口商品加徵34%關稅，自台北時間10日12時1分生效。

報導首先指出，世界上最大的兩個經濟體正在「互相掐脖子」，並且沒有絲毫退讓的跡象。

報導分析，中國財政部4日宣布「堅決反制措施」，當天正值公眾假期，選擇這一時機可能有以下含義：第一，中國某種程度上想在國內掩蓋這一新聞，不要過於驚嚇到民眾；第二，中國在瞄準好後盡可能快地做出了宣布；第三，中國放棄了川普新關稅生效前的短暫窗口期，沒有試圖去達成協議，當局已經決定放手一搏。

報導指出，若是最後一點成立，這對全球經濟來說是一個嚴峻的消息，因為這顯示，兩個世界超級大國達成任何解決方案的難度，將高於很多人先前的預期。

在川普宣布對等關稅時，中國領導人習近平不同於其他國家的政府盯著電視希望避免最壞結果，而是和其他6名常委在外植樹。報導指出，這展示了面對川普時的鎮定，顯示一種氣氛：「華盛頓你盡力去做吧，這裡是中國，我們對你的胡言亂語不感興趣」。

報導表示，美中達成某種協議的空間仍在，但觀察目前的言詞尚未朝這個方向發展。中國可能選擇另一條道路，與其他國家增加貿易，這將進一步傷害美國企業與即將因川普關稅買單的美國消費者。