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控川普對等關稅大棒「像霸凌」 香港財政司坦言：會受到一定影響

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國總統川普2日宣布對中國大陸（含港澳）再加徵34%對等關稅，香港財政司司長陳茂波6日在網誌撰文坦言，地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響。（新華社資料照片）
美國總統川普2日宣布對中國大陸（含港澳）再加徵34%對等關稅，香港財政司司長陳茂波6日在網誌撰文坦言，地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響。（新華社資料照片）

美國總統川普2日宣布對等關稅措施，對中國大陸（含港澳）再加徵34%關稅。香港財政司司長陳茂波6日在網誌撰文坦言，地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響，但他強調要沉穩應對、搶抓機遇。

陳茂波首先批評，美國「對等關稅」如同霸凌行徑，單邊主義行徑既解決不了美國自身問題，也危及全球經濟發展和供應鏈的穩定，我們堅決反對。他並指，鑒於國際貿易戰升級的風險正逐步增加，「此時此刻，我們更須保持警惕，並以底線思維做好充分準備」。

他強調，香港會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金和資訊等的自由便捷流動，這些都受到香港「基本法」的保障。

陳茂波坦言，地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響，但他強調，港府一直密切留意和評估有關情況和發展，並從多方面為本地企業提供支援。

他舉例，因應近年單邊主義持續升溫，港商過去幾年就出口市場作出了調整，東協和中東的市場份額在上升。此外，近年港府大力推動香港創科產業的發展，並跟粵港澳大灣區的創科和高端製造業聯動發展，增強香港經濟的韌性。

但陳茂波也提到，大陸跟東協所構建的產業鏈和供應鏈，是國際上高效、全鏈條和全方位的產業合作體系。大陸今年以來在人工智慧、機器人等前沿科技領域取得了重大突破，國際資金相繼增加在大陸和香港市場的配置。

他說，「在這個挑戰和機遇並存的歷史窗口，我們要繼續鞏固與傳統市場的聯繫，更要進一步加快聯動『全球南方』新興市場，為港商以至大陸企業開拓新通道、新市場，同時助力和鞏固地區產業鏈布局的深度結合和效率優化。」此外，香港也要進一步加強招商引資的工作。

川普 關稅

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