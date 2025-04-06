快訊

不只財物鎖進保險箱 空服員住飯店會把3物品放入以保持衛生

台股明天將迎震撼？卓榮泰今邀官員赴官邸討論救市方案

洗衣前泡水「別超過這時間」 專家：否則細菌狂飆萬倍

川普宣布對等關稅 泰國副總理將赴美溝通

中央社／ 曼谷6日專電

美國總統川普（Donald Trump）對各國家地區宣布對等關稅稅率，泰國也不例外。泰國總理貝東塔今天表示，副總理兼財政部長皮猜下週將率團前往美國，與美方協商與溝通。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在3日政策宣布當天發布聲明表示，泰國政府已準備好在適當時機與美國政府展開對話，以達到公平貿易平衡，把對2個經濟體的干擾降到最低。

她說，泰國在1月6日成立「美國貿易政策工作小組」，過去3個月，工作小組和公私部門合作提出方案，目標在於提供足夠誘因，以促使美方願意與泰方進入談判。

貝東塔今天早上再度發聲明指出，可以預見全球將透過關稅做為工具，展開激烈報復行動，多個國家已決定與美國政府談判；對泰國而言，關稅措施對泰國的出口造成重大影響，尤其是電子產品、加工食品以及農產品。

貝東塔指出，今年1月6日政府成立專責小組，持續與民間企業及美國代表進行正式與非正式磋商；皮猜（Pichai Chunhavajira）下週將率團前往美國，與當地政府、企業及貿易相關各方會面，與美方溝通這次的重大貿易政策變動，皮猜將向美方表明，泰國不僅是出口國，更是美國長期可信賴的經濟夥伴與盟友。

貝東塔表示，政府擬定多項政策例如增加自美國進口能源、航空及農產品，加強與美國的農業、工業及其他重要利益團體合作；泰國也將與美國協商，內容包括促進泰國在美投資、降低進口限制障礙及打擊濫用泰國作為原產地中轉的行為。

貝東塔表示，4月8日她與所有相關部門開會後，將會以國家利益為首要考量總結政策方向，政府將推出短期與長期的措施，支援受影響的中小企業與大型產業，也將加快開拓新的出口市場，以分散泰國企業風險，特別是積極推動與中東、歐洲與印度的貿易協商，加速自由貿易協定（FTA）的談判進程。

對等關稅 川普

延伸閱讀

川普關稅屠殺股市…降息依舊維持2碼按兵不動？00950BA級公司債違約風險相對低

南蘇丹拒收遣返公民 川普政府吊銷所有簽證

川普關稅恐讓周一台股下殺千點！00945B表現穩健…債券成避稅天堂

川普稱拿走美晶片 游淑慧點科技業心酸：吃定台灣會聽話

相關新聞

川普對等關稅真正目的？專家：解決美債、重建美工業、拚全球秩序

美國總統川普在台灣時間3日凌晨宣布對等關稅後，全球無數人忙著了解自己國家稅率多少、影響哪些產業，同時專家從不同角度剖析這...

川普賞習近平關稅閉門羹！WSJ：美中溝通停滯 互動恐剩報復循環

華爾街日報5日報導，中國大陸在川普回鍋白宮後，試圖摸清華府對中政策卻屢屢碰壁。隨著川普最新一輪對中高關稅，北京也從寄望重...

10%普遍關稅生效 川普籲民眾挺住：中國大陸所受打擊更重

川普總統對全球所有出口到美國產品徵收10%普遍關稅，在5日生效。自從2日宣布實施新關稅後、股市即已連日暴跌。但川普5日在...

川普關稅戰食品價格恐上揚 衝擊4000萬糧食券領取人

川普總統對主要貿易夥伴國徵收對等關稅，將導致多種進口食品成本上漲，不但中產階級荷包大幅縮水，連經濟弱勢族群賴以為生的糧食...

川普關稅回不去了？專家：恐數十年難取消 1情況能解套

金融時報報導，美國總統川普在短短數周內發動大規模關稅突襲，形同抹去美國過去一世紀的貿易自由化歷程，對此專家警告，根據歷史...

美重演經濟大蕭條？川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年慘敗

美國共和黨4月1日在威州最高法院吞敗仗，佛州議員補選結果又不如預期，不到24小時，總統川普宣布對全球貿易夥伴的對等關稅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。