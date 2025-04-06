中國能透過提振內需對沖川普關稅？經濟學家不表樂觀

美國總統川普4月2日宣布實施「對等關稅」，其中對來自中國的進口商品將加徵34%的關稅。對此，曾任摩根士丹利首席經濟學家的耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）表示，「對於世界各國而言，都將面臨著由關稅引起的非常嚴重的外部衝擊，尤其對於仍然非常依賴全球貿易的中國而言。」

長期觀察中國經濟的羅奇近日接受大陸財新網訪問時指出，從過去幾十年的經驗看，中國善於應對外部衝擊。從1997年至1998年的亞洲金融危機，到2008年至2009年的全球金融危機，再到川普1.0和2.0的貿易衝擊，每隔十年左右，出口導向型的中國就被迫要提升自身韌性。

「中國高層近期的表態也表明，他們已經準備好迎接另一次外部衝擊，但這次的風險在於，外部衝擊的數量級是非常巨大的。中國重點通過重振國內消費來提振經濟的舉措是否可行，我表示謹慎態度。」羅奇說。

羅奇稱，在中國經濟政策研究領域，消費主導的經濟再平衡是老生常談，但迄今收效甚微。目前來看，中國政策層仍持續強調「以舊換新」政策，試圖提前釋放汽車、家電及部分消費電子等大件耐用品更新換代的需求；但僅靠一次性刺激置換需求，並不能化解居民預防性儲蓄居高不下的頑疾，這意味著非剛性消費的持續增長前景依然不容樂觀。

根據國際貨幣基金（IMF）預測，2024年中國居民儲蓄率達43.44%，遠高於歐美發達國家水平。羅奇認為，要讓中國消費者增加消費，根源在於減少他們由恐懼驅動的預防性儲蓄，要改變中國消費者的行為模式。但推出提高勞動收入的政策相對容易，但要扭轉消費者的行為動機則困難得多，因為這需要消除人們內心深處對未來的擔憂。

羅奇表示，消除人們對未來擔憂的關鍵，在於推動社會保障體系改革。在他看來，盡管中國政府在擴大社保覆蓋面方面有所行動，但還是沒有投入大量資源來實質性提升社會保障福利水準。

「需要有非常大額（massive）的資源投入才行。如果不下血本提高社保福利質量，那怎樣向大眾家庭發出明確信號？又怎樣改變消費者內心深處對未來的擔憂？」他說。

針對川普的對等關稅政策，羅奇預期，將導致其他國家採取報復性措施，這會給全球貿易帶來很大壓力，正如1930年美國稅法帶來的影響那樣，「一場競相踩踏的競爭已不可避免」。