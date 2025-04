華府示威人潮抗議川普政策 民眾憂關稅推升物價

美國總統川普對各國銷美產品課徵10%關稅生效,大批民眾今天齊聚華盛頓國家廣場示威,抗議川普及顧問馬斯克(Elon Musk)解散部分聯邦機構、加徵關稅等政策。有民眾直言,「關稅是很糟的想法」,擔心新一輪關稅措施進一步推升物價。

川普(Donald Trump)單方面對各國銷美產品課徵的10%關稅今天生效,另對57個較大貿易夥伴課徵的更高關稅將自下週開徵。華郵報導,今天預計至少有1300場「把手拿開」(Hands Off)遊行在美國各州登場,由社群媒體上的照片、影片可見大批民眾聚集在公共廣場或在街頭遊行,包括波士頓、芝加哥等城市。

美國首都華盛頓特區同樣也有示威活動,大批人潮聚集在國家廣場(National Mall)及鄰近的華盛頓紀念碑(Washington Monument),手舉「把干預社會福利的手拿開!」(Hands Off! Our Social Security)、「把手從我們錢包拿開」(Hands Off! Our Wallets)、「馬斯克是寄生蟲」(Musk is a Parasite)等標語。

民眾從早上開始聚集,直到下午3時許才陸續離場,邊喊著「川普必須下台」(Donald Trump has gotto go)的口號。華盛頓郵報(The Washington Post)報導,主辦單位估計,華府這場示威約有多達10萬人參與。

抗議民眾凱利(Cathy Kelly)接受中央社記者訪問表示,「關稅是很糟的想法」,生活成本已持續上漲,「有東西變貴,就會影響其他所有東西」,消費者總是承受最大衝擊。

另一名從加州到華府參加抗議的納瓦洛(Olivia Navarro)受訪表示,生活成本已經很高了,「我很擔心國家未來的走向」。川普顯然不知道他的政策會如何影響民眾。

納瓦洛也說,目前有很多攻擊影響「我們的社會安全制度(Social Security)和安全網」,這是她必須站出來抗議的主要原因。

今年將滿66歲的凱利在10年前退休,她說,過去美國民眾習以為常,401K退休帳戶制、社會安全制度和退休金是退休人士的三大支柱,但現在「這些都被攻擊」,「我們很擔心」。

美國國家廣播公司(NBC)報導,最近美國許多退休人士因為股市大跌導致自己的401K退休帳戶存款縮水而感到焦慮不已。

川普致力縮減聯邦政府規模、推行保守價值,還向友好國家發動貿易戰,導致股市暴跌,激怒了部分美國人。

隨著全美各地爆發抗議,川普今天在自家社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道,美國正用前所未見的方式恢復就業和商業,「這是一場經濟革命,我們終將勝利,堅持到底(HANG TOUGH),這並不容易,但最終的結果將是歷史性的」。