快訊

華航、長榮啟動客艙轉型 不等新機來也要提升競爭力

台股周一殺2000點也不無可能…資產配置極其重要！00950B適合長期投資人持有

新關稅引爆全球市場！川普發文稱「經濟革命」 2字喊話支持者

川普關稅引發疑慮 內唐亞胡將訪美面對面協商

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理內唐亞胡。（路透）

以色列總理辦公室今天表示，以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）預計將造訪華府拜會美國總統川普，針對關稅、「伊朗威脅」等議題進行討論。

綜合法新社和路透社報導，根據4位以方官員和1位白宮官員的說法，內唐亞胡預計7日會見川普。這場臨時的面對面會談，可能是首度有外國領袖與川普斡旋來爭取免除關稅。

除了討論川普出乎意料對以色列輸美商品祭出的17%關稅，美以兩國目前還有諸多極為棘手議題待解，包括遲遲沒有下文的加薩停火協議，以及讓人日益憂心的伊朗核計畫。

以色列方面今天發布聲明指出，內唐亞胡將會見川普，當面「討論關稅、（自加薩）帶回以色列人質、以色列與土耳其雙邊關係、伊朗威脅、對抗國際刑事法院（ICC）等事宜」。

國際刑事法院指控內唐亞胡在加薩戰爭犯下戰爭罪，進而對他發布逮捕令。

美國新聞網站Axios指出，內唐亞胡的訪美行原本排定於本月稍晚的日期，但疑似在川普2日宣布關稅後將行程往前移。

以美40年前簽署自由貿易協定下，美國輸以的商品有約98%都是免稅的。

以色列本月1日宣布取消最後這約1%美國輸以商品的關稅，欲藉此躲過川普的關稅大刀，未料沒有成功。

內唐亞胡 川普 關稅

延伸閱讀

新關稅引爆全球市場！川普發文稱「經濟革命」 2字喊話支持者

台海緊張使美重視盟邦 歐布萊恩看好日本先協商關稅

川普10%關稅今天生效 馬斯克：盼建立跨大西洋零關稅自由貿易區

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

相關新聞

放過全世界！歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅求高抬貴手

金融時報報導，全球以歐美為主的城市5日出現反川普遊行，成千上萬民眾聚集華府、紐約、巴黎、柏林等，抗議川普2.0以來各項議...

川普關稅引發疑慮 內唐亞胡將訪美面對面協商

以色列總理辦公室今天表示，以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）預計將造訪華府拜會美國總統川普，針對關稅...

新關稅引爆全球市場！川普發文稱「經濟革命」 2字喊話支持者

巴倫周刊報導，美國總統川普2日祭出對等關稅震盪全球市場，他5日在社群平台發文，稱這是一場「經濟革命」，呼籲支持者「堅持」...

台海緊張使美重視盟邦 歐布萊恩看好日本先協商關稅

美國總統川普2日宣布對許多國家課對等關稅，總統情報顧問委員會成員歐布萊恩認為日本將是談判優先對象，華府如今比以往都更看重...

川普坦言貿易戰「不容易」 籲人民堅持到底

美國總統川普單方面對各國銷美產品課徵的10%關稅今天生效。他警告，美國人民將面臨痛苦，但他的「經濟革命」將會帶來歷史性成...

川普10%關稅今天生效 馬斯克：盼建立跨大西洋零關稅自由貿易區

美國總統川普對各國銷美產品課徵的10%關稅今天生效。川普的顧問、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）表示，他希望美國和歐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。