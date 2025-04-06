新關稅引爆全球市場！川普發文稱「經濟革命」 2字喊話支持者
巴倫周刊報導，美國總統川普2日祭出對等關稅震盪全球市場，他5日在社群平台發文，稱這是一場「經濟革命」，呼籲支持者「堅持」，重申對關稅政策的立場。
川普在貼文中先稱中國受到的衝擊遠大於美國，「中國，以及許多其他國家，一直以來都對美國極度不公平，這種情況不能持續下去」。他說，美國曾又蠢又無助地挨打，但那已經成為過去。
川普還表示正在以前所未有的速度「把工作與企業帶回美國」，並稱關稅措施是一場「經濟革命」，而美國一定會贏。他還說，「堅持（HANG TOUGH），這個過程不會輕鬆，但最終成果將是歷史性的」。
根據道瓊市場指數（Dow Jones Market Data），道瓊工業指數與標普500指數本周分別下跌7.9%與9.1%，其中道瓊已進入技術性修正區間。
巴倫周刊先前報導，市場在4日大幅下挫，道瓊指數收盤重挫逾2200點，原因是中國宣布對美國採取報復，針對幾乎所有美國進口商品開徵34%關稅。
根據白宮2日公告，美方10%的基本關稅已於4日凌晨正式生效。針對特定商品的個別關稅則預計將於4月9日上路。
貿易戰帶來的影響不僅止於表面。穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）表示，關稅可能拖慢生產力增長，削弱全球對美國作為穩定投資地的信心，並重塑全球供應鏈。
詹迪指出：「這一切只會促使美國的盟友與貿易夥伴，與彼此甚至與美國的對手建立更緊密的聯繫。」
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