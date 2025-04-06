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川普坦言貿易戰「不容易」 籲人民堅持到底

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普單方面對各國銷美產品課徵的10%關稅今天生效。他警告，美國人民將面臨痛苦，但他的「經濟革命」將會帶來歷史性成果。

法新社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我們曾經只能默默承受各種不公平待遇，但現在不是這樣了。我們正用前所未見的方式恢復就業和商業。」

「這是一場經濟革命，我們終將勝利。堅持到底（HANG TOUGH），這並不容易，但最終的結果將是歷史性的。」

川普自今天起針對除加拿大和墨西哥以外的大多數輸美商品課徵10%全面基準關稅。歐盟、日本、中國、台灣等約60個貿易夥伴則將於4月9日面臨更高的稅率。

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford EconomicsLtd.）本週稍早警告，儘管川普關稅的分階段實施日期為各國提供談判空間，但「如果他們得不到喘息機會，就可能採取報復行動，就像中國已經做的那樣」。

川普 關稅

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