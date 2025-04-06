川普獨斷…對等關稅公式 宣布前3小時拍板

華盛頓郵報四日報導，顛覆全球貿易秩序的川普政府最新一波關稅政策，其實是在川普召開記者會前不到三小時才拍板。

川普幕僚研擬各種不同選項，最後他挑了只有兩個變數的簡單公式計算關稅稅率。該報導稱，這凸顯川普行事全憑個人直覺，不顧總統職務必須接受制衡的機制，其麾下高官則全力支持。

川普在一月就任後不久，經濟幕僚就著手展開重要任務，即計算對數十國的關稅稅率，兌現川普選戰期間矢言上台後將對貿易壁壘祭出對等手段的選舉承諾。

知情人士透露，來自多個部會機關的幕僚花數周時間，擬出多種不同選項，獲川普欽點的方案是僅計算兩個變數的簡單公式，即美國與各國間貿易逆差，以及各國對美出口總額。此一公式來自何人尚不清楚，但跟川普第一任的白宮貿易顧問納瓦羅主張極為類似，他現任白宮經濟顧問。

川普的對等關稅計算公式被部分經濟學者揶揄，但他執意對數兆美元商品徵關稅，展現他回任後的兩大特色。其一是抱定決心依個人直覺行事，不惜挑戰長久以來總統職權受到的制衡機制，其次就是川普挑選的幕僚團隊也都完全支持他。

川普最新一波關稅措施的擬定過程，跟過去幾任政府的做法截然不同。川普主政下的白宮動用緊急權力推出關稅，允許官員迅速跳過審議過程，縮減企業、外國領袖能提供意見的機會。關稅政策的討論直到一日深夜還沒敲定，川普直到二日下午一時後才拍板，距在白宮玫瑰花園正式宣布的記者會不到三小時。