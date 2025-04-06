駁斥故意削弱傳聞…美財長保證：川普政府維持強勢美元

美國商務部長盧特尼克三日表示，川普政府的策略是提高國內工廠生產，包括將半導體製造業從台灣移回來，蘋果也該在美國用機器人製造iPhone手機。

盧特尼克三日接受美媒ＣＮＢＣ訪問時說，半導體並未納入在川普二日宣布的百分之十全面基準關稅或個別對等關稅中，但之後將成為加稅目標。

盧特尼克還說，「川普將深入研究這些項目，這些研究將在稍晚時展開，探討如何將所有半導體製造業從台灣移回本土；美國必須能保護自己」。

盧特尼克指稱，「我們（美國）所有電子產品主要是在台灣製造。以前是在國內製造。我們的政策使台灣拿走一切。如今我們生活中仰賴的東西正在九千英里外的地方（台灣）製造，川普則說『拜託，這些必須在國內生產』」。

盧特尼克表示這些政策將帶來「在美國建廠以及工廠生產的復興」。他舉例蘋果最近宣布將在未來四年於美國投資五千多億美元，包括在德州建造一座新工廠；「我們都拿iPhone，也愛iPhone。那為何iPhone要在台灣或中國製造？為何不能在美國用機器人技術製造？」

此外，美國財長貝森特四日為總統川普實施的關稅政策辯護時宣稱，並稱這波美股暴跌，歸咎於中國大陸推出人工智慧（ＡＩ）模型深度求索，而非「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）的問題」。

貝森特表示，川普政府會維持強勢美元政策，並駁斥有分析師指稱川普關稅措施旨在故意削弱美元，讓美國商品在全球市場更具競爭力的說法。