老友示警川普…明年期中選舉 共和黨恐遭血洗

美國總統川普長期盟友、德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲四日罕見警告，新一波關稅恐對美國經濟帶來毀滅性風險，甚至使共和黨在明年期中選舉面臨遭「血洗」危機。

克魯茲四日在個人播客中直言，若貿易戰長期化，將推升通膨、擾亂金融市場，重創美國就業與經濟；「若我們對所有國家都徵關稅，那將摧毀本土就業，並對美國經濟造成真正傷害」。

克魯茲提醒，新關稅恐對美國經濟和共和黨的政治命運構成巨大風險。彭博資訊報導說，這番話加劇共和黨內對川普關稅政策的分歧。

克魯茲前述立場呼應上周已有四位共和黨籍聯邦參議員與民主黨同僚聯手，以終結川普對加拿大的舊關稅。此外，一個跨黨派的參議員團體三日提出新法案，主張未來任何關稅都需國會批准，其中包括共和黨籍參議員葛拉斯利。

克魯茲提到，據達拉斯聯邦儲備銀行資料數據，德州約占全美貿易的一成六，居全美第一，因此在貿易戰中極為脆弱。而德州重要產業之一的石油也遭衝擊，石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）等日前宣布增產，造成國際油價大跌，四日更因經濟放緩預期油價將進一步走低。

德州的汽車業也恐受影響。克魯茲說一家知名車廠高層坦言，若關稅如期上路，自家車款平均將漲價四五○○美元，最快六月就會反映在售價上。克魯茲示警說，貿易戰長期化對美國人將是可怕結果。

克魯茲表示，「若川普能藉由關稅談判降低全球貿易壁壘，再撤回關稅，那將是一發全壘打。我們都知川普的談判風格是拿木棒先敲人一下，再坐下來談判」。