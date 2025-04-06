州長紐森憂外國報復 對等關稅唱反調…加州尋求盟友貿易關係

共和黨籍政治明星、加州州長紐森四日說，將尋求與美國貿易夥伴建立戰略關係，以免加州遭其他國家對美國總統川普加徵關稅採取的報復性措施連累。

川普正式宣布啟動對等關稅，將對所有進口產品徵收百分之十的的基準關稅，同時對與美國有龐大貿易順差的國家徵收更高稅率。

紐森：川普關稅政策不代表加州人

五十七歲的紐森在社群媒體Ｘ影片中說，「加州不是華府；川普的關稅不代表所有美國人，尤其不代表我在加州這個全球第五大經濟體代表的那些人」。紐森還說，「不管華府出現怎樣的混亂，金州（即加州）未來幾個世代仍是穩定可靠的夥伴」。但他並未詳述將如何繞過川普的關稅保護主義政策。

紐森指稱，「我們不會在川普的關稅戰中袖手旁觀」，尤其加州是全美人口最多的州，人口近四千萬，占美國國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之十四，若加州是一個國家，會是全球第五大經濟體。

法新社四日報導說，中國大陸輸美的多數商品會經加州港口，而加州與墨西哥、加拿大也有可觀貿易往來。中墨加占加州進口量的四成，是加州最大出口市場。加州也是美國科技業搖籃，也是美國製造業及農業大州。

紐森政府擔心，由於中國、印度和歐盟等實施報復性關稅，加州重要的杏仁出口業可能損失數十億計美元。

洛杉磯一月遭山火蹂躪，正擔憂川普關稅政策將造成常需進口的木材、鋼、鋁和石膏板等建材更貴，將影響重建進度。由於任期限制，紐森明年無法競選連任。他被視為二○二八年美國總統大選可能選將之一。

白宮：紐森不應試圖進行國際交易

白宮發言人德賽回應說，紐森應該致力解決加州失控的無家可歸、犯罪、監管和生活成本問題，而不是試圖進行國際交易。