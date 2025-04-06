北約秘書長：貿易爭端應與防務分開

美國總統川普的貿易政策恐影響和其盟邦的關係，北約組織（ＮＡＴＯ）秘書長呂特四日則表明，貿易爭端應與防務分開，別讓貿易問題介入北約盟邦間的防務討論。

呂特在布魯塞爾北約外長會議後記者會，被問到川普貿易措施是否將衝擊北約盟國財政、與美方要求增加軍費的目標矛盾。呂特說，兩者應分開看；各國外長在會中很自然會講到近期關稅議題，但他身為秘書長只聚焦安全事務，因此不作評論。

呂特也被問到川普近期貿易作為，是否違反北大西洋公約第二條，即「締約國應消除他們在國際經濟政策的衝突」。呂特對此說，美國並未違反該規定；過去已發生許多盟國間觀點分歧和關稅戰的例子，這並未違規。

呂特並提到這次北約外長會首要成果是，美國國務卿魯比歐就美方對北約承諾，向盟國傳達非常明確資訊；美國也非常明確期望，歐洲和加拿大必須為共同安全承擔更多責任。

魯比歐三日釋出兩大訊息，一是川普並不「反北約」，二是美國將促使北約盟國朝向讓國防支出達到國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之五。北約盟國目前共同目標是國防占ＧＤＰ百分之二。

美聯社四日報導，歐洲北約盟邦及加拿大四日都稱願意增加軍費，但對百分之五目標態度冷淡。挪威外長艾德說，北約成員致力設定新的國防開支目標，預計在六月峰會宣布，但百分之五比美國自己開支還高，「我們還未準備好承諾該數字」。

這次北約也邀請日本、南韓、澳洲和紐西蘭外長與會討論印太地區安全合作。呂特說，中國大陸、北韓和伊朗持續支援俄羅斯，「對我們所有人都構成風險」。

被問及北約是否將把對中國的定位由「安全挑戰」升級為「安全威脅」，呂特說他個人認為可能會逐漸將中國視為威脅，「我們不能對中國太天真」。