聽新聞
0:00 / 0:00
日相開朝野會談 將與川普通話
日本首相石破茂五日表示，預計本周和美國總統川普通話討論關稅問題。石破四日召開朝野黨魁會談時表示，將強烈要求美方重新調整措施，並考慮與川普舉行電話會談。有在野黨黨魁要求石破在九日前訪美，直接找川普談。
就川普對等關稅政策，日本首相石破茂五日在讀賣電視台節目表明，儘管日方有各種的應對選項，但喊出互徵（高）關稅、報復性關稅，那世界經濟會變成怎樣呢？日媒報導說，石破此話顯示他反對對美國還以顏色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言