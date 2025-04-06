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日相開朝野會談 將與川普通話

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導

日本首相石破茂五日表示，預計本周和美國總統川普通話討論關稅問題。石破四日召開朝野黨魁會談時表示，將強烈要求美方重新調整措施，並考慮與川普舉行電話會談。有在野黨黨魁要求石破在九日前訪美，直接找川普談。

就川普對等關稅政策，日本首相石破茂五日在讀賣電視台節目表明，儘管日方有各種的應對選項，但喊出互徵（高）關稅、報復性關稅，那世界經濟會變成怎樣呢？日媒報導說，石破此話顯示他反對對美國還以顏色。

川普 關稅

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