鮑爾看關稅戰：恐推升美通膨、經濟成長放緩

自美東時間五日○時一分（台灣五日中午十二時一分）起，美國幾乎對所有其他國家地區輸美商品開始徵百分之十關稅，即首波對等關稅措施正式生效。美國聯準會主席鮑爾四日表明，關稅對經濟、通膨可能產生的影響遠遠超出預期，美國經濟恐面臨通膨攀升與經濟成長放緩。

川普二日正式宣布對等關稅措施，其中，初步的百分之十基準關稅自五日起生效，美國各大海港、機場和倉庫的關務人員開始加徵關稅。路透五日報導說，這代表川普全面否定二戰後互相協商關稅稅率的體制。而美國對中國大陸等約六十個國家地區課徵更高的關稅稅率，則預定自本周起生效，稅率從百分之十一至五十不等。

第一波受到百分之十關稅衝擊的包括澳洲、英國、哥倫比亞、阿根廷、埃及與沙烏地阿拉伯。美國海關與邊境保護局公告，對在美東時間五日○時一分前裝到船舶或飛機上，並運往美國的貨物提供五十一天寬限期，而且必須在美東時間五月廿七日○時一分前運抵美國，才能豁免百分之十關稅。

川普第一任的白宮貿易顧問霍金路偉形容，「這是我們一生中見到的單一最大規模貿易行動；這對地球上所有國家從事貿易的方式，是相當劇烈又重大的轉變」。

鮑爾四日表示，進口關稅恐至少暫時導致通膨攀升，影響也可能更持久，「我們有義務確保物價的一次性上漲，不會成為持續的通膨問題」。

川普同日反而要鮑爾此時正好趁勢降息。（路透）

鮑爾認為，愈來愈明顯，關稅的上調幅度將大幅超出預期，對經濟影響也是，包括通膨攀升和經濟成長放緩。但他指出，考慮改變美國現行貨幣政策仍「為時尚早」。

鮑爾強調，關稅對經濟的全面影響仍不明朗，聯準會將觀望直到經濟情勢更明朗，目前需些時間來評估川普的新關稅政策發展，已有許多企業宣稱在更了解關稅帶來的影響前，將暫停新投資，包括聯準會在內，很多人都在等待與觀望，時值不確定的時期，這似乎是正確做法。

川普四日則在自創社群媒體真實社群寫道，這將是鮑爾宣布降息的「完美時機」。他批評，鮑爾總是「慢半拍」，但現在可以「改變形象」。

川普提到，「能源價格下跌、利率下降、通膨減緩，甚至蛋價也下跌百分之六十九，就業機會也增加」，這一切都在他回任兩個月內發生。他喊話鮑爾降息，「別再玩政治了」。

川普還在另外一篇貼文聲稱，「大公司根本不擔心關稅，因為他們知道自己會好好待在（美國）這裡」。

另外，在當世兩大經濟體美中互徵百分之卅四高關稅下，美股三、四日連兩天大跌，創連兩天下跌逾一五○○點的新紀錄，共約六點六兆美元（台幣約二二○兆元）市值蒸發。英國倫敦券商Tradtion的策略師艾可洛表示，市場反應負面，投資人擔憂爆發以牙還牙的貿易戰。