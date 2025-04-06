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越、柬回應 願對美商品大降關稅

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導

越南被美國重課百分之四十六的對等關稅，越共總書記蘇林四日晚間和川普通話時說，越南願將對美國輸越商品徵的進口關稅降至零，並建議美方對越南輸美商品徵類似稅率。

越媒報導稱，蘇林高度肯定與川普的通話，越美領袖重申盼持續強化雙邊合作，均同意雙邊關係在各領域皆處於良好發展。

蘇林強調越南願與美方對話，將對美國輸越商品徵的關稅下調至零，也建議美國對越南輸美商品還以類似稅率。蘇林提到越南將持續從美國進口更多越南所需商品，並鼓勵美商進一步加強對越投資，越南政府將為他們提供便利。

越媒報導稱，川、蘇兩人將商討簽雙邊協議，以落實前述承諾。蘇林並誠摯邀川普夫妻盡快再訪越南。川普則欣然接受並希望早日與蘇林見面。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）四日則引述消息人士報導，川普與來自越南、印度及以色列的代表接觸連繫，討論可能減輕本周美國對這些國家對等關稅生效後衝擊的貿易協議。

另一東南亞國家柬埔寨也被美國重課百分之四十九關稅，總理洪馬內四日致函川普提出談判請求，並決定立即將十九類美國輸柬商品的進口關稅，從原本最高可達百分之三十五，大幅調降至百分之五。

洪馬內也派柬國商務部長詹妮莫與美國貿易代表葛里爾溝通。洪馬內並在個人臉書公布詹妮莫致葛里爾的信函，附上十九類美國產品降稅清單，主要集中於農產品，包含牛肉、豬肉、玉米、大豆等。

川普 關稅

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