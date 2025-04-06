專家：美對盟友下重手 陸視為契機

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）五日引述新加坡「尤索夫伊薩東南亞研究所」研究員尼加拉報導，川普真正的目標是中國，希望藉此對抗中國商品從第三國進入美國市場。但有其他智庫研究員認為，中方會把川普關稅視為契機，藉此拉攏其他國家。

川普上周宣布的對等關稅，對若干東南亞及南亞國家加徵的稅率比對中國還高，例如對柬埔寨百分之四十九、寮國百分之四十八、越南百分之四十六。

該報導稱去年柬埔寨有近半數的外資來自中國。香港科技大學經濟學教授黎麟祥也說，這些東南亞、南亞國家與美國間的巨大貿易逆差，被用來證明對這些國家徵高關稅「合理」，也是中國投資轉向這些國家的跡象，因此川普想用高關稅對這些國家施壓，停止接受來自中國的投資。

該報導還採訪台灣的許姓（Tim Hsu）商人，他以往投資重心在華南，去年決定將投資分散至柬埔寨，旨在因應川普第二任可能對中國徵更高關稅的風險。但川普宣布對等關稅稅率後，他直言若川普對柬埔寨的關稅稅率不變，將從柬埔寨撤資。

不過亞洲社會政策研究所研究員李其認為，「若川普（第二任）持續採取單邊主義，我預期北京會更積極拉攏這些國家，將自己定位為區域內更穩定的經濟支柱」。

華府智庫史汀生研究中心研究員孫韻也說，「中方更多是將川普關稅視為契機，並認為美國正主動自毀；有些受害國一直是美國堅定忠誠盟友，如今他們對美國在全球做法的信心，雖不至於破滅，但至少開始懷疑了」。

另外，華爾街日報五日報導，川普對全球揮出關稅大刀引發一個問題：當已開發國家對主要貿易夥伴設貿易壁壘，經濟前景會如何？英國當年公投脫歐也有類似情境，可提供一些線索。英國脫歐是非比尋常的「去全球化」實驗，儘管影響仍在顯現，但人們普遍認為那是「經濟自殘」。若沒脫歐，英國經濟可能比現在好。