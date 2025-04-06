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美國總統川普10%基準關稅 已對多國開徵

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國總統川普單方面對許多國家所有進口祭出的10%關稅，已在美東時間5日零時1分（台北時間5日中午12時1分）生效。瞄準57個大型貿易夥伴商品的較高關稅本周也將開徵，全球貿易至今建立起來的規範，短短幾天就化為烏有。

白宮4日證實，川普點出將面臨較高對等關稅的國家在這些關稅生效前，將先面臨10%關稅。也就是說，台灣從5日起，將先面臨10％關稅，9日將再面臨32％關稅。

路透指出，美國開徵10%的初步基準關稅，是川普全面否定二戰後雙方協商敲定關稅稅率制度的開端。被課徵10%關稅的有澳洲、英國、哥倫比亞、阿根廷、埃及和沙烏地阿拉伯等國，美國海關及邊境保護局（CBP）公告顯示，5日午夜仍在水域上的貨物沒有寬限期。

霍金路偉（Hogan Lovells）貿易律師、曾在川普美國總統第一任期擔任白宮貿易顧問的蕭奧（Kelly Ann Shaw）說：「這是我們一生中規模最大的單一貿易行動。」蕭奧認為，隨著各國尋求協商降低稅率，關稅預料將隨著時間而改變，但這仍是大事一樁。

川普也已祭出介於11%至50%的對等關稅，這些關稅訂9日生效。川普新關稅已導致美國關稅平均稅率升至一個多世紀以來最高水準，重創二戰後世界貿易體系。

川普最新關稅未涵蓋加拿大及墨西哥，原因是這兩國仍適用美國政府先前公布的25%關稅。川普也將適用於25%國安關稅的商品排除在外，例如鋼鐵、鋁、汽車、卡車及汽車零件。

川普 關稅

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