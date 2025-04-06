快訊

男「懸掛太魯閣車外」觸法 台鐵驚：列車時速130公里 不要命

「高溫假」討論數年仍沒譜 北市盼中央訂標準

老友示警川普…明年期中選舉 共和黨恐遭血洗

美國總統宣布對等關稅後 越南、柬埔寨率先低頭降稅

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

美國總統宣布對等關稅後，越南率先向美國低頭，表示願將美國進口稅率下調至0％；柬埔寨接續表示，將對美國進口關稅降至5％。另外，以色列總理內唐雅胡均表示近期將赴白宮，當面與川普磋商。

越南國家領導人蘇林4日與川普通話，就降低關稅進行磋商。川普表示，雙方談話「富有成效」，稱越南政府「希望將對美關稅降至0%」，蘇林也證實該場通話，並承諾降低對美關稅。當局並在公告中表示，「（蘇林）也提出希望美國能對越南進口至美國的商品，徵收相同稅率。」且兩造均同意繼續進行談判，尋求在近期內簽署雙邊協定。川普並已答應越南政府邀約，將拜訪越南。越南去年對美貿易出超達1,230億美元。此前越南已調降部分產品關稅，並承諾將購買更多美國產品，比如飛機和農產品。

美國將對柬埔寨產品加徵高達49%關稅。路透報導，柬國總理洪馬內致函川普，允諾立即調降19項美國產品關稅，由最高的35%，下調至5%。

日本首相石破茂5日在讀賣電視台節目中表示，計畫在近日與川普通話，商討美國最新關稅決策。他說，將在通話中「提出日本政府的一系列協商提案」，並請求重新討論關稅措施。他說：「只要求對日本提供例外待遇，是沒有用的」，期望討論計畫也能將全球經濟納入考量。並稱將會「採取一切可能措施」，來應對關稅對國內產業帶來的損失。

印尼也面對32%的關稅稅率，當局承諾將鬆綁貿易規範，並於下周派代表團前往華盛頓。

網路媒體Axios引述消息來源稱，以色列總理內唐亞胡也計畫在7日拜訪白宮，與川普磋商關稅事宜。如雙方如期晤面，將成為首位為商討關稅與川普會面的外國領導人。但以國當局並未證實此消息。

川普對歐盟祭出20%關稅。歐盟表示，有意進行協商，但如有必要，也將祭出報復措施，如關稅或針對服務業及美國科技公司徵稅。

川普 關稅

延伸閱讀

下驅逐令？川普政府誤發電郵要烏克蘭人離美 收信者當場崩潰

受川普25%加徵關稅影響最小的美國汽車有哪幾台？

川普關稅衝擊…3學者籲放手匯率縮減順差 央行：市場供需決定

陸祭關稅反擊美 將打擊川普農業票倉？報告：須面對選民壓力

相關新聞

鮑爾看關稅戰：恐推升美通膨、經濟成長放緩

自美東時間五日○時一分（台灣五日中午十二時一分）起，美國幾乎對所有其他國家地區輸美商品開始徵百分之十關稅，即首波對等關稅...

州長紐森憂外國報復 對等關稅唱反調…加州尋求盟友貿易關係

民主黨籍政治明星、加州州長紐森四日說，將尋求與美國貿易夥伴建立戰略關係，以免加州遭其他國家對美國總統川普加徵關稅採取的報...

老友示警川普…明年期中選舉 共和黨恐遭血洗

美國總統川普長期盟友、德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲四日罕見警告，新一波關稅恐對美國經濟帶來毀滅性風險，甚至使共和黨在明年...

駁斥故意削弱傳聞…美財長保證：川普政府維持強勢美元

美國商務部長盧特尼克三日表示，川普政府的策略是提高國內工廠生產，包括將半導體製造業從台灣移回來，蘋果也該在美國用機器人製...

川普獨斷…對等關稅公式 宣布前3小時拍板

華盛頓郵報四日報導，顛覆全球貿易秩序的川普政府最新一波關稅政策，其實是在川普召開記者會前不到三小時才拍板。

報復對等關稅 陸擱置TikTok交易

美國總統川普四日在自創社群媒體真實社群發文宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延七十五天。但外媒報導，在美國總統川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。