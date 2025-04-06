美國總統宣布對等關稅後 越南、柬埔寨率先低頭降稅

美國總統宣布對等關稅後，越南率先向美國低頭，表示願將美國進口稅率下調至0％；柬埔寨接續表示，將對美國進口關稅降至5％。另外，以色列總理內唐雅胡均表示近期將赴白宮，當面與川普磋商。

越南國家領導人蘇林4日與川普通話，就降低關稅進行磋商。川普表示，雙方談話「富有成效」，稱越南政府「希望將對美關稅降至0%」，蘇林也證實該場通話，並承諾降低對美關稅。當局並在公告中表示，「（蘇林）也提出希望美國能對越南進口至美國的商品，徵收相同稅率。」且兩造均同意繼續進行談判，尋求在近期內簽署雙邊協定。川普並已答應越南政府邀約，將拜訪越南。越南去年對美貿易出超達1,230億美元。此前越南已調降部分產品關稅，並承諾將購買更多美國產品，比如飛機和農產品。

美國將對柬埔寨產品加徵高達49%關稅。路透報導，柬國總理洪馬內致函川普，允諾立即調降19項美國產品關稅，由最高的35%，下調至5%。

日本首相石破茂5日在讀賣電視台節目中表示，計畫在近日與川普通話，商討美國最新關稅決策。他說，將在通話中「提出日本政府的一系列協商提案」，並請求重新討論關稅措施。他說：「只要求對日本提供例外待遇，是沒有用的」，期望討論計畫也能將全球經濟納入考量。並稱將會「採取一切可能措施」，來應對關稅對國內產業帶來的損失。

印尼也面對32%的關稅稅率，當局承諾將鬆綁貿易規範，並於下周派代表團前往華盛頓。

網路媒體Axios引述消息來源稱，以色列總理內唐亞胡也計畫在7日拜訪白宮，與川普磋商關稅事宜。如雙方如期晤面，將成為首位為商討關稅與川普會面的外國領導人。但以國當局並未證實此消息。

川普對歐盟祭出20%關稅。歐盟表示，有意進行協商，但如有必要，也將祭出報復措施，如關稅或針對服務業及美國科技公司徵稅。