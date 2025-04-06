中英報復 卡住美6代戰機研發

大陸出手反擊川普政府對等關稅，除對美國進口商品加徵百分之卅四關稅外，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施。港媒報導，這代表美國空軍寄予厚望的第六代戰鬥機F─47還沒有首飛，所需要的基本材料供應管道就被大陸卡脖子。

此外，「保加利亞軍事網」等外媒日前報導，英國正考慮取消美國波音研發中的美國第六代戰機F─47不可或缺的匿蹤技術許可。報導說此舉可能重塑當前軍事科技與北約（ＮＡＴＯ）的格局。

報導稱這是倫敦對川普政府徵英國輸美商品高關稅的潛在報復措施。此一消息在國防相關圈子掀起波瀾，引發外界對英美合作的前景、美國空權的技術優勢，以及對全球安全可能帶來更廣泛影響的質疑。即這不僅涉及貿易爭端，還包括英美經濟政策與軍事互賴間的微妙平衡，而Ｆ-４７成為關鍵的引爆點。

英國可能參與F─47製程的前述關鍵匿蹤科技，源自倫敦跟美國數十年來在航空航太計畫上的合作。最突出顯著的案例是美國洛克希德馬丁公司研製的第五代匿蹤戰機F─35，其中英國航太系統公司（貝宜）等英國公司在匿蹤塗層與航電設備等零組件的研發上扮演關鍵角色。

香港大公報報導，稀土有「工業維他命」的美稱，如今已成為極其重要的戰略資源，尤其中重稀土，大陸是全球最大的中重稀土生產國，在全球中重稀土領域佔據著舉足輕重的地位。長期以來，美國在中重稀土供應上依賴大陸。

大陸軍事專家宋忠平指出，此次管制的中重稀土在飛彈、雷達等眾多軍事領域廣泛應用，並且價格更高，開採難度更大。美國是世界上最大的軍火出口國，軍火商在全球市場佔據極大市占，全球前幾位軍火出口商均為美國公司。美國想維持軍火出口地位，離不開對中重稀土的依賴。若大陸對美國實施制裁，特別是涉及稀土領域，美國相關能力必然會受到削弱。

報導稱，美國先進戰鬥機和新一代神盾系統使用的有源相控陣列雷達，也廣泛使用釓、鋱、釔、鏑等中重稀土，例如F─35戰鬥機配備的AN/APG-81雷達，就使用了含鋱的釹鐵硼永磁材料，美軍新一代戰鬥機的隱形塗層需要使用釓，先進發動機葉片則使用釔以提升耐熱能力，都被列入出口管制清單。

中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英表示，此輪反制對稀土實施出口管制，能夠將影響限制在相關領域，包括軍工產品與一些高科技領域，「能夠實現我們的精準反擊，直擊美國要害」。