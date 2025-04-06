經濟學人：川普關稅衝擊全球 美豎起高牆讓中國再次偉大

美國總統川普實施瘋狂的對等關稅衝擊全球之際，英國評論雜誌《經濟學人》最新一期「美國如何讓中國再次偉大」封面文章指出，川普的政策對中國領導人施加壓力，卻也為中國重新塑造亞洲地緣政治格局創造了機會，在美國對外豎起高牆之時，中國有機會重塑全球貿易關係。

這期《經濟學人》發布兩版本封面： 一版封面呈現的是川普手持手鋸，正將美國版圖切開的卡通畫面；另一主要在亞洲發行的版本，則用川普代表性的MAGA帽子吸引目光。不同的是，這頂帽子上的標語被改成「Make China Great Again」。

文章寫到，川普高額關稅雖會在一定程度上損害中國經濟，但美國這種將自己隔絕於世界的做法，反倒給中國創造了一個絕佳機遇，使其有機會重新繪製有利於自己的亞洲地緣政治地圖。

反觀川普，「他對保護主義的癡迷、對盟友的肆意欺辱以及對人權的漠然無視，則顛覆了人們對美式價值觀的傳統認知。」文章並指，川普對北約和烏克蘭的蔑視態度，極大動搖了人們對美國允諾亞洲盟友的信心，這也成了《經濟學人》所謂的「送給中國一份大禮」。

文章並點出，若美國加強自製先進半導體，保衛台灣的誘因將減弱，對習近平而言將會是天賜良機（This is a gift for Mr Xi.）。作者接著列舉數項中國過去幾年在經歷激烈競爭下已有長足發展的領域，包括電動車以及人工智慧，其他正面因素還包括房地產止跌，以及政府推出大規模經濟刺激措施。文章提到習近平近期似乎對企業家態度稍微寬容，但若要把握這些經濟機遇，政府必須停止打壓私營部門。

文章認為，中國經濟還需要進一步刺激來提升消費，同時須更積極地穩定房市，因房市仍對家庭信心構成壓力，增加消費、吸收過剩產能，也將有助於改善對外關係。當美國築起圍牆之際，中國將有機會透過投資合作國的製造業，而非傾銷出口，來重塑全球貿易關係。

中國未來仍面臨風險，貿易戰可能引發全球衰退。若川普無法與北京達成協議，可能會轉而對匯率問題發難，「中國是否能把握這個時機，關鍵仍在習近平一人。但能有這個機會，卻很大程度要歸功川普。」