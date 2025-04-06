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報復對等關稅 陸擱置TikTok交易

聯合報／ 編譯梁采蘩、記者黃國樑／綜合報導
TikTok交易在川普宣布徵收對等關稅後出現變數，大陸表示不會批准該交易，陸方也停止談判。（美聯社）
TikTok交易在川普宣布徵收對等關稅後出現變數，大陸表示不會批准該交易，陸方也停止談判。（美聯社）

美國總統川普四日在自創社群媒體真實社群發文宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延七十五天。但外媒報導，在美國總統川普宣布徵收對等關稅後，中國大陸表示不會批准該交易，關於TikTok的相關交易已被擱置。

川普寫道，「我的政府一直努力想保住TikTok協議，並已取得巨大進展。該協議需做更多工作，確保所有必要的核准，這就是我簽行政命令讓TikTok再運作七十五天的原因」。

川普還寫道，「我了解中國對對等關稅不太高興，而這對美中貿易公平與平衡是必要的。這也證明關稅是最強大的經濟工具，對我們的國安至關重要。我們不希望TikTok消失，也期待與TikTok和中國合作完成這筆交易」。

美聯社五日率先報導，在川普祭出對等關稅後，中國大陸政府已停止TikTok交易的談判，匿名知情人士透露，TikTok中國大陸母公司字節跳動的代表致電白宮說，在貿易與關稅談判順利進行前，北京不會批准該交易。

路透五日跟進引述知情人士報導，川普宣布徵收對等關稅後，中國大陸就表示不會批准字節跳動分拆TikTok在美資產，相關交易因此被擱置。

知情人士還提到，交易的結構在二日基本敲定，核心內容是將TikTok的美國業務分拆，成立一個總部設在美國的新公司，由占多數股權的美國投資者持有營運，字節跳動保留不足百分之廿的少數股權。這些條件原本已獲現有投資人、新投資人、字節跳動和美國政府批准，即只差北京點頭。

不過，根據字節跳動微信公眾號五日凌晨三時發布的聲明，字節跳動公司尚在與美政府商談之中，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧。依中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。

當被問到TikTok交易進展時，中國駐美大使館聲明中方已多次闡明對TikTok的立場，一貫尊重和保護企業合法權益，反對違反市場經濟基本原則的做法。

川普 關稅

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