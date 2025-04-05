關稅助長通膨美債為何大漲？川普「經濟自殘」策略被看穿

美國各天期公債價格4日全面大漲，基準的10年期公債殖利率摔落去年10月來最低，並跌破4%大關，周線降幅為去年8月來最深，反映川普2.0「對等關稅」招致北京報復引爆避險買盤狂湧，經濟衰退風險激增則促使交易員押注聯準會（Fed）今年將降息四次之多。

各天期殖利率全面陡降

道瓊市場數據顯示，對Fed政策敏感的美國2年期公債殖利率4日下滑5.2個基點至3.672%，一周來陡降23.6個基點，周線降幅為去年9月6日來最深，且已連續三周走下坡。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

10年期美國公債殖利率同步下滑6.2個基點，4日收在3.992%，是10月4日來首度跌落4%價位，與今年稍早觸及的4.8%高峰漸行漸遠。全周總計暴跌26.2基點，上回周線跌幅這麼深，是在去年8月2日止的那周。

30年期美債殖利率摔落9.4個基點至4.391%，周線降幅24.1個基點是去年8月來最大。

衰退烏雲掩蓋就業好消息

美國總統川普2日宣布「解放日」關稅，引起全球譁然，除了對所有進口一律加徵10%關稅外，還針對大約60個貿易夥伴國徵收高低不一的「對等關稅」，越南、中國大陸、台灣分別遭重課46%、34%和32%稅率，遠高於預期。北京4日已宣布以牙還牙的報復措施。

新關稅遠比預期嚴重，市場對貿易戰推升物價並導致經濟衰退的疑慮油然而生，投資人逃離風險性資產觸動全球股市崩跌，資金湧入公債、黃金等避險資產。

摩根大通3日警告，今年美國經濟衰退風險已從原估的40%竄升至60%。小摩首席全球經濟學家卡斯曼說：「這些政策若持續實施，今年可能把美國甚至全球經濟推入衰退。」

4日出爐的美國3月非農就業報告顯示，上月就業人數大增22.8萬人，遠超出預期。報告發布後，美債殖利率降幅收斂，但未能逆轉頹勢。

分析師指出，衰退疑慮日增，就業數據若比預期弱就印證經濟惡化；若就業比預期強，可能被視為「過時」資料，或甚至讓川普貿易鷹派姿態更有恃無恐、壓縮Fed降息空間。

鮑爾不急於降息 但市場押今年降四次

事實上，Fed主席鮑爾就在周五演說中表示，川普關稅可能導致通膨升高並拖慢成長，使央行決策面臨不確定性，因此此刻傾向按兵不動，直到釐清關稅相關影響再議。

鮑爾說：「以我們現在的處境，適合等到情勢明朗後，再考慮是否調整政策立場。現在說貨幣政策路徑怎麼走才適宜，還言之過早。」

話雖如此，貨幣市場價格顯示，交易員認定今年Fed可能總計降息將近四次、每次1碼（0.25個百分點），高於關稅宣布前的三次。預期5月降1碼的機率也升至大約50%。

Renaissance美國經濟研究主管杜塔預期，Fed終究會降利率，但也許時間點不在5月。他指出，金融情勢雖已收緊，鮑爾此刻聚焦於通膨預期。

債市看穿「經濟自殘」策略、押今年多次降息

川普4日公然喊話敦促Fed降利率；他前一天還直言，樂見10年期殖利率下滑。此外，財長貝森特曾一再表明，川普最重視的金融市場指標不是股價，而是美國公債殖利率。貝森特強調壓低公債殖利率的重要性，因為如此一來，不僅能降低聯邦政府的舉債成本，也能壓低企業和消費者的借貸成本，畢竟從公司債到房貸利率，都以公債殖利率為基準。

這有助於解釋美國公債本周為何大漲。照理說，關稅會助燃通膨，而關稅若打擊經濟成長，可能促使共和黨掌控的國會通過大規模減稅，那將會擴大預算赤字。這些展望都不利於債市，但為何殖利率不升反降？

原因就在經濟展望急轉直下，投資人全神貫注於經濟惡化和降息展望，更甚於通膨復熾和赤字膨脹的憂慮。

摩根大通資產管理公司固定收益經理人米斯拉說：「我認為Fed不會太早降息，但一旦出手，必定是大動作。事實上，愈晚降息，降幅就愈大。」

換言之，美國公債近來漲勢強勁，正是因為債市看準川普2.0政府正玩某種「經濟自殘」把戲。

近來美國經濟壞消息頻傳，從領先指標如消費者信心指數、製造業採購經理人指數（PMI）大跳水，即可見端倪。債市交易員看準經濟利空消息頻傳時，往往預告短期利率即將降低，那使殖利率更高的舊債券更值錢。他們也料定，經濟一旦疲軟，Fed在評估利率政策時，防範衰退的重要性必定凌駕抑制通膨，所以今年可能多次降息。必要時，聯邦政府也能以較低的利率發行新債，支應刺激措施之需。

分析師揣測，這一切可能都在川普2.0盤算中。川普可能想用大幅加徵關稅、大砍聯邦雇員和合約這些激烈手段，導演一齣經濟衰退大戲，引發股市崩跌，逼得Fed不得不降利率提振成長，同時國會再配合通過減稅案，合力拉抬成長。

川普去年11月勝選前表明，他希望美元貶值、能源等物價降下來、Fed降利率。

在近日市場動盪中，DXY美元指數已從1月中的110高點滾落，3日觸及六個月低點101.267；10年期美債殖利率從元月初4.75%的高峰大幅滑落；原油期貨價格也從1月底的每桶80美元跌破62美元。

川普壓低市場利率和能源價格的目的已得逞，接下來能否藉經濟和市場壓低迫使Fed重啟降息循環、促成美元穩定貶值，只能拭目以待。