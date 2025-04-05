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川普發動關稅戰 歐巴馬質疑「對美國沒好處」批白宮侵犯人權

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國前總統歐巴馬。美聯社
美國前總統歐巴馬。美聯社

美國前總統歐巴馬近日批評美國總統川普第2任期施政，他不認為川普宣布的新關稅「對美國有好處」。他還說，更令人憂心的是白宮侵犯人權，威脅大學和律師事務所。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在川普（Donald Trump）第1任期之前擔任總統的歐巴馬（Barack Obama），尖刻批評川普改造聯邦政府、打擊移民和異議人士，以及恫嚇新聞媒體和律師事務所等行為。

歐巴馬3日在美國漢密爾頓學院（Hamilton College）舉行的1場對談中說：「這是我這一段時間以來首度公開發言，我已經觀察了一段時間。」

他表示：「想像一下，如果我做了（川普現在做的）任何1件事會怎麼樣。」他又說：「那些現在保持沉默的黨派，難以想像他們會容忍我或許多我的前任者做出（和川普）相同的行為。」

歐巴馬進一步表示，他不認為川普宣布的新關稅「對美國有好處」，但他更憂心的是他所說的白宮侵犯人權。

歐巴馬對現場大學生表示：「我更深切擔心的是，大學若不拋棄一些行使言論自由權的學生，就會受到聯邦政府威脅。如果白宮可以對律師事務所說，你們替我們不喜歡的黨派辯護，我們就會把給你們的生意全部抽走，或是實際上禁止你們替人辯護。...這種行為與我們作為美國人的基本守則相違背。」

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）同日也批評川普，她說她發現川普重返白宮後已經引起「巨大恐懼感」。

賀錦麗表示：「我們正見到（民間）組織保持沉默，我們正看到人們對明顯違憲的威脅投降。這些是我們正在目睹的事，過去幾個月每天在我們的國家發生，可以想見這會製造很大的恐懼感。」

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