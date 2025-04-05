快訊

中職／不占洋將名額之姿奪勝第一人 伍鐸：10年走來意義重大

美股連崩2天！500大億萬富豪財富蒸發創紀錄 他卻成榜上少數贏家

關稅打擊大陸、對美投資大增 川普再發文喊「經濟革命」：我們會贏

關稅打擊大陸、對美投資大增 川普再發文喊「經濟革命」：我們會贏

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
川普5日在自家社群平台Truth Social發文，表示關稅決策已對中國造成打擊，並使對美投資大幅增加。路透
川普5日在自家社群平台Truth Social發文，表示關稅決策已對中國造成打擊，並使對美投資大幅增加。路透

川普5日在自家社群平台Truth Social發文，表示關稅決策已對中國造成重大打擊，並使對美投資大幅增加，稱美國正「以前所未見之勢，帶回就業及商機。」

他在貼文中表示：「這是一場經濟革命，而且我們會贏」，但也承認「這並不容易」，並為「超過5兆美元的投資」喝彩，稱此金額「正快速成長」，但未提供進一步細節。

川普並寫道，中國「已承受比美國嚴重的打擊。」

4日，川普批評中國對美國產品回敬34%關稅，以作為其加徵對等關稅的反擊。美國對中關稅已提高到54%以上。

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅海嘯來襲 英汽車公司捷豹路虎宣布4月暫停對美出貨

川普關稅大戰開打、中國大陸回擊 法人揭三類避險標的

下驅逐令？川普政府誤發電郵要烏克蘭人離美 收信者當場崩潰

受川普25%加徵關稅影響最小的美國汽車有哪幾台？

相關新聞

川普關稅海嘯來襲 英汽車公司捷豹路虎宣布4月暫停對美出貨

英國BBC報導，英國豪車製造商捷豹路虎（JLR）表示，為斟酌如何應對川普關稅的「新貿易條款」，他們本月將「暫停」對美出貨...

陸祭關稅反擊美 將打擊川普農業票倉？報告：須面對選民壓力

中國反制美國對等關稅政策，將對美國進口商品加徵34%關稅。機構報告指出，中國對美國農業進口看似依賴度高，實為可替代性較強...

台灣對美課64%關稅？WTO曝驚人真相「不到2%」 這國家落差最大

美國總統川普2日公布影響深遠的激進對等關稅政策，指控我國對美國商品課徵64%關稅，美國將採取開徵32%對等關稅的反擊措施...

關稅計算公式哪來？華郵揭公布前3小時 川普才拍板「行事全憑直覺」

顛覆全球貿易秩序的川普政府最新一波關稅政策，其實是在川普總統舉行記者會之前不到三小時才拍板。幕僚研擬各種不同選項，川普挑...

關稅助長通膨美債為何大漲？川普「經濟自殘」策略被看穿

美國各天期公債價格4日全面大漲，基準的10年期公債殖利率摔落去年10月來最低，並跌破4%大關，周線降幅為去年8月來最深，...

川普發動關稅戰 歐巴馬質疑「對美國沒好處」批白宮侵犯人權

美國前總統歐巴馬近日批評美國總統川普第2任期施政，他不認為川普宣布的新關稅「對美國有好處」。他還說，更令人憂心的是白宮侵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。