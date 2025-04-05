關稅打擊大陸、對美投資大增 川普再發文喊「經濟革命」：我們會贏
川普5日在自家社群平台Truth Social發文，表示關稅決策已對中國造成重大打擊，並使對美投資大幅增加，稱美國正「以前所未見之勢，帶回就業及商機。」
他在貼文中表示：「這是一場經濟革命，而且我們會贏」，但也承認「這並不容易」，並為「超過5兆美元的投資」喝彩，稱此金額「正快速成長」，但未提供進一步細節。
川普並寫道，中國「已承受比美國嚴重的打擊。」
4日，川普批評中國對美國產品回敬34%關稅，以作為其加徵對等關稅的反擊。美國對中關稅已提高到54%以上。
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