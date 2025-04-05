快訊

北捷府中站驚傳女子落軌命危搶救 板南線列車延誤

陸祭關稅反擊美 將打擊川普農業票倉？報告：須面對選民壓力

中央社／ 台北5日電
美國總統川普。圖／路透社
美國總統川普。圖／路透社

中國反制美國對等關稅政策，將對美國進口商品加徵34%關稅。機構報告指出，中國對美國農業進口看似依賴度高，實為可替代性較強初級產品，加徵關稅將打擊川普農業票倉。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日在白宮宣布對等關稅政策，中國將被加徵34%關稅。中國國務院4日祭出反制措施，痛批美國為單邊霸凌行為，將於10日起對原產於美國進口商品在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

在這波反制措施前，中國國務院3月4日宣布，3月10日起對原產於美國部分進口商品加徵關稅。對雞肉、小麥、玉米、棉花等29類商品加徵15%關稅；對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品等711類農產品加徵10%關稅。

中國券商銀河證券5日在微信公眾號發布報告，對於中國對美反制措施歸類4大方向，分別為「以身作則對抗美國單方面霸權行為」、「稀土出口管制打蛇打七寸」、「打擊川普農業票倉」、「透過出口管制和不可靠實體清單打擊科技和軍工企業」。

報告提到，美國農村和農業是川普的重要票倉和政治獻金來源，中國農業對美進口依賴度看似較高，實際為可替代性強的初級產品，所以加徵關稅可以達到打擊美國企業效果，讓川普必須面對選民壓力，對於中國影響則相對地較小。

財經網5日報導指出，中美幾波貿易摩擦中，美國農產品一直是中國加徵關稅主要領域，以2018年為例，美國大豆受到被加徵關稅影響，出口曾經大降。中國做為農產品消費大國，這是可以採取這類反制措施的「底氣」。

報導提到，中國近年來除了採取保護耕地、良種良法等手段不斷地提高農產品產量，也採取進口管道多元化戰略，使農業貿易重心逐漸往南美轉移。

報導引述中國海關統計數據，2024年中美農業貿易總額美金398.7億元（約新台幣1.32兆元），年減7.2%，占中國農產品貿易總額12.5%。細分來看，2024年中國對美國農產品進口總額美金275.3億元，年減16.3%，占中國農產品進口總額12.8%。

川普 政治獻金 關稅

延伸閱讀

川普關稅影響波蘭經濟 汽車零件食品出口業受衝擊

川普關稅海嘯來襲 在陸台商嘆「4產業」易受影響：局勢更困難

川普祭對等關稅 經濟學家：加劇其他國家面臨「大陸衝擊」

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

相關新聞

台灣對美課64%關稅？WTO曝驚人真相「不到2%」 這國家落差最大

美國總統川普2日公布影響深遠的激進對等關稅政策，指控我國對美國商品課徵64%關稅，美國將採取開徵32%對等關稅的反擊措施...

血流成河…美股二日蒸發5.4兆美元 美中互打關稅戰恐釀經濟衰退

美國總統川普祭出高額關稅、中國大陸隨即對等反制，美國股市周五聞風再度暴跌，短短兩天內市值蒸發5.4兆美元。隨美國和中國大...

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

「股神」巴菲特的波克夏公司周五（4日）表示，目前在X、TikTok、臉書等各個社群平台上流傳的、關於巴菲特發表評論的報導...

「無意打口水戰」美國關稅重擊日本 首相石破茂：下周與川普通話

日本首相石破茂5日表示，預計下周和美國總統川普通話，討論關稅問題。

關稅計算公式哪來？華郵揭公布前3小時 川普才拍板「行事全憑直覺」

顛覆全球貿易秩序的川普政府最新一波關稅政策，其實是在川普總統舉行記者會之前不到三小時才拍板。幕僚研擬各種不同選項，川普挑...

陸祭關稅反擊美 將打擊川普農業票倉？報告：須面對選民壓力

中國反制美國對等關稅政策，將對美國進口商品加徵34%關稅。機構報告指出，中國對美國農業進口看似依賴度高，實為可替代性較強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。