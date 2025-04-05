陸祭關稅反擊美 將打擊川普農業票倉？報告：須面對選民壓力

中國反制美國對等關稅政策，將對美國進口商品加徵34%關稅。機構報告指出，中國對美國農業進口看似依賴度高，實為可替代性較強初級產品，加徵關稅將打擊川普農業票倉。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日在白宮宣布對等關稅政策，中國將被加徵34%關稅。中國國務院4日祭出反制措施，痛批美國為單邊霸凌行為，將於10日起對原產於美國進口商品在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

在這波反制措施前，中國國務院3月4日宣布，3月10日起對原產於美國部分進口商品加徵關稅。對雞肉、小麥、玉米、棉花等29類商品加徵15%關稅；對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品等711類農產品加徵10%關稅。

中國券商銀河證券5日在微信公眾號發布報告，對於中國對美反制措施歸類4大方向，分別為「以身作則對抗美國單方面霸權行為」、「稀土出口管制打蛇打七寸」、「打擊川普農業票倉」、「透過出口管制和不可靠實體清單打擊科技和軍工企業」。

報告提到，美國農村和農業是川普的重要票倉和政治獻金來源，中國農業對美進口依賴度看似較高，實際為可替代性強的初級產品，所以加徵關稅可以達到打擊美國企業效果，讓川普必須面對選民壓力，對於中國影響則相對地較小。

財經網5日報導指出，中美幾波貿易摩擦中，美國農產品一直是中國加徵關稅主要領域，以2018年為例，美國大豆受到被加徵關稅影響，出口曾經大降。中國做為農產品消費大國，這是可以採取這類反制措施的「底氣」。

報導提到，中國近年來除了採取保護耕地、良種良法等手段不斷地提高農產品產量，也採取進口管道多元化戰略，使農業貿易重心逐漸往南美轉移。

報導引述中國海關統計數據，2024年中美農業貿易總額美金398.7億元（約新台幣1.32兆元），年減7.2%，占中國農產品貿易總額12.5%。細分來看，2024年中國對美國農產品進口總額美金275.3億元，年減16.3%，占中國農產品進口總額12.8%。