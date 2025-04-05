血流成河…美股二日蒸發5.4兆美元 美中互打關稅戰恐釀經濟衰退

美國總統川普祭出高額關稅、中國大陸隨即對等反制，美國股市周五聞風再度暴跌，短短兩天內市值蒸發5.4兆美元。隨美國和中國大陸你來我往的關稅即將生效且難見轉圜，投資人不敢樂觀。

道瓊工業指數繼前一交易日大跌1,679點後，周五又暴跌2,231點；標普500指數和那斯達克綜合指數周五跌幅更甚，分別大跌6%和5.8%。科技股全面走跌，蘋果、亞馬遜等大型科技股領跌，拖累那斯達克綜合指數自去年12月中高點回落逾兩成，正式陷入「熊市」。

標普500指數一周下來重挫9.1%，創下五年前新冠疫情爆發以來最慘烈的單周頹勢。

費城半導體指數周五大跌7.6%，台積電ADR再跌6.7%，一周下來各跌逾16%和11%。

川普10%的普遍關稅已於周六（5日）生效，對多國課徵更高「對等關稅」也將於周三（9日）上路；全球最大出口國中國大陸周五宣布對所有美國進口商品加徵34%關稅，也將同步生效。

巴克萊全球研究部主管拉賈迪亞克夏（Ajay Rajadhyaksha）說：「如果這些對等關稅在4月9日之前沒有被撤回，我看是不會，那美國和歐盟很可能都會陷入衰退。除非這場全球貿易戰很快結束，否則我們認為美國今年將步入衰退。」

聯準會（Fed）主席鮑爾也警告，川普推動的關稅將帶來「通膨升高而經濟成長減緩」。他說：「現在已很清楚，這波關稅調高的幅度將遠高於預期，對經濟影響也可能如此。」

鮑爾也強調，Fed必須穩定通膨預期，言下之意是短期內可能不會升息。在鮑爾談話之前，川普還呼籲Fed「現在正是降息的絕佳時機」。

市場也認為Fed今年會更積極降息，貨幣市場目前已完全反映今年全年會降息4碼，另有超過五成機率會再降5碼。在關稅宣布之前，市場僅預期降息3碼。美國10年期公債殖利率盤中一度跌破3.90%，回落到總統選舉日前以來谷底。

摩根大通周五大幅調降2025年美國經濟的預測，由原先成長0.3%下修為萎縮0.3%；花旗也將美國2025年的經濟成長預測，從先前的0.6%下修至0.1%。

衡量美股預期波動性的指標、有「恐慌指數」之稱的VIX指數周五大漲15.1點至45.1，創下2020年以來最高水準。

瑞士百達資產管理公司首席策略師帕歐里尼（Luca Paolini）說：「市場血流成河，更大的痛苦顯然還在後頭，因為愈演愈烈的貿易戰有可能讓美國經濟陷入衰退。」 「中國進行報復不足為奇。但這也無可避免會導致衰退，損害已經造成，除非川普讓步。」

有投資人仍寄望川普未來幾天能和部分國家達成協議，收回部分關稅；但也有不少人質疑川普是否會作出任何讓步。

川普表示，越南領導人蘇林願意取消對美關稅，以換取美國對進口自越南的商品加徵懲罰關稅。Nike和Lululemon周五分別反彈3%。

花旗策略師克羅納特（Scott Chronert）周五指出，不論最後是否談成協議，對消費者和企業信心的打擊恐怕已經造成。

技術分析師警告，標普500指數已自今年高點回落逾17%，且跌破去年8月的谷底5,200點的支撐線，也可能會陷入空頭。

Roth MKM首席技術策略師歐哈拉（JC O'Hara）說：「我不想太悲觀，但如果投資人不進場，下周可能會非常難熬。」