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台灣對美課64%關稅？WTO曝驚人真相「不到2%」 這國家落差最大

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
加圖研究所指出，台灣對美國商品課徵的關稅其實不到2%，其他國家關稅大多也低於川普政府提供的數據。圖／路透
加圖研究所指出，台灣對美國商品課徵的關稅其實不到2%，其他國家關稅大多也低於川普政府提供的數據。圖／路透

美國總統川普2日公布影響深遠的激進對等關稅政策，指控我國對美國商品課徵64%關稅，美國將採取開徵32%對等關稅的反擊措施。不過，加圖研究所（Cato）指出，台灣對美國商品課徵的關稅稅率其實不到2%，其他國家關稅大多也低於川普政府提供的數據。

根據加圖研究所報告，從世界貿易組織（WTO）2023年數據來看，台灣對美國商品課徵的貿易加權平均關稅稅率為1.7%，比白宮計算的關稅低逾62個百分點；中國大陸貿易加權平均關稅稅率為3%，遠低於川普政府估算的67%。落差最大的是柬埔寨，該國2023年貿易加權平均關稅稅率為7.9%，但白宮提供的數字是97%。

川普政府計算各國關稅稅率的方式，似乎是以貿易逆差除以來自特定國家的進口，意味服務貿易未納入考量，對等關稅稅率則大多是川普政府估算的各國美國商品關稅除以2。舉例來說，白宮宣稱中國大陸對美國商品課徵67%關稅，中國大陸面臨的對等關稅為34%。

美國貿易代表署（USTR）在新聞稿中表示，計算完全消除雙邊貿易逆差需要的關稅水準，與計算各國關稅、監管、稅和其他政策的整體影響是一體兩面。USTR說：「如果關稅和非關稅政策及基本面導致貿易逆差揮之不去，祭出能抵銷這些政策與基本面的關稅稅率，就是對等的公平舉動。」

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