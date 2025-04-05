幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
「股神」巴菲特的波克夏公司周五（4日）表示，目前在X、TikTok、臉書等各個社群平台上流傳的、關於巴菲特發表評論的報導，都是不實的。
波克夏沒有詳述相關社群貼文的本質，但發出聲明否認的時間點，是在美國總統川普周五稍早在其「真實社群」（Truth Social）上分享一段影片之後。川普分享的粉絲影片中不符事實地聲稱，巴菲特說，川普正在採取50多年來「最佳的經濟行動」。
彭博新聞指出，川普分享的影片最早是在3月13日時，由一個Instagram用戶貼出，本周川普正式宣布遠比預期更高的對等關稅後，影片再被更廣泛地轉發。影片旁白拿巴菲特這位傳奇投資人為川普背書，提到川普是故意讓股市暴跌，以利推動降息。
然而，根據3月初CBS News播出的巴菲特訪問，他在訪談中罕見評論川普的貿易政策。巴菲特當時說，關稅某種程度上，已算是一種戰爭行為。
社群媒體經常流傳許多打著巴菲特旗號的謠言，謊稱他支持特定的投資商品，或是政治候選人。去年在太多的詐欺說法不斷冒出，選戰火熱之際，巴菲特特別強調，他不會為任何一位政治候選人背書。
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