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川普祭對等關稅 經濟學家：加劇其他國家面臨「大陸衝擊」

中央社／ 台北5日電
川普2日宣布對全球課徵大規模「對等關稅」。圖／路透
川普2日宣布對全球課徵大規模「對等關稅」。圖／路透

美國總統川普日前宣布對等關稅稅率，分析稱中國輸美商品關稅稅率目前累積約近70%。華爾街日報引述經濟學家表示，高關稅可能導致部分原本輸美的中國商品轉向其他市場，加劇多國正在面臨的「中國衝擊」。

華爾街日報3日報導，川普對中國徵收巨額對等關稅，可能會給全球經濟帶來新問題，就是價值4000億美元的中國商品會尋找新市場。

報導引述經濟學家評估說，川普日前宣布對中國加徵34%對等關稅，加上今年2月及3月共加徵的20%關稅以及拜登政府及川普第一個任期向中國徵收的關稅，中國輸美商品關稅目前約近70%。

經濟學家表示，高關稅可能導致部分輸往美國的中國商品轉移到其他市場，加劇多個國家正在應對的「中國衝擊」（China Shock）。

報導表示，2024年美國從中國進口約4400億美元的商品 ；2023年美國進口的鋼鐵產品1/5來自中國、進口的電子產品超過1/4來自中國、進口的鞋類1/3來自中國、進口的玩具3/4來自中國。另美國91%的雨傘從中國進口。

報導表示，中國出口近年激增已加劇中國與世界主要經濟體間的緊張關係，中國出口商若將原本輸往美國的商品轉移到其他國家，可能會加劇這種緊張關係。

自從川普2018年發起貿易戰以來，不同國家已對中國祭出近500項反傾銷裁決和調查。

報導說，其他國家如越南、韓國及日本也會為出口商品尋找新市場。經濟學家說，反制措施的實施和保護壁壘的增加會讓更多國家捲入其中，這種骨牌效應突顯了貿易戰是如何迅速升級的。

川普 美國 華爾街日報 關稅

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