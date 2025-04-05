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「無意打口水戰」美國關稅重擊日本 首相石破茂：下周與川普通話

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普（右）2月7日在白宮與日本首相石破茂會面。圖／美聯社
美國總統川普（右）2月7日在白宮與日本首相石破茂會面。圖／美聯社

日本首相石破茂5日表示，預計下周和美國總統川普通話，討論關稅問題。

川普宣布對等關稅等措施，嚴重衝擊日本經濟。日本首相石破茂4日召開朝野黨魁會談時表示，將強烈要求美方重新調整措施，考慮與川普舉行電話會談。有在野黨主席要求石破在4月9日之前訪美，直接找川普談。

川普宣布對日本商品課徵24%對等關稅，加上對進口車及零組件加徵25%關稅，對日本經濟帶來巨大衝擊。

日本放送協會（NHK）報導，這場日本朝野政黨主席會談4日下午在國會大廈舉行，時間約50分鐘。

被問到是否考慮採取報復性關稅時，石破茂回答：「各種選項都存在，但是什麼事情都扯上關稅和反制關稅，全球經濟會變成什麼樣子？」

石破茂強調：「日本是美國最大投資國，創造最多職缺，將來也是如此，我們可不是那種不投資美國也不創造就業的國家，我們也無意撂狠話打口水戰」。

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