川普大打關稅戰 陸成受益者？專家分析：北京認為美國正主動自毀

美國總統川普對全球多國祭出關稅措施，矢言改造世界讓美國勞工受益，但受益者之一可能會是他視為主要對手的中國。

法新社報導，中國作為亞洲最大經濟體，很快就宣布對美國商品課徵同樣34%的關稅，且將對消費電子及醫療技術所需的稀土元素實施出口管制。

川普這次不像他在第一個任期中那樣只針對中國，而是對全球各國加徵關稅，包括日益響應美國對北京採取強硬態度的盟國。

在川普本月2日宣布「解放日」關稅措施數天前，中國採取行動恢復與日本、韓國原本停滯的自由貿易談判，日韓都是與美國簽有條約的盟友，對中國抱持深深的懷疑。

亞洲社會政策研究所中國分析中心（Asia Society Policy Institute's Center for China Analysis）中國經濟研究員李其（Lizzi Lee）說：「如果川普繼續實行單邊主義，我預期北京會更積極拉攏這些國家，將自己定位為區域內更穩定的經濟支柱。」

「而且別忘了大眾認知。中國很努力帶風向，將川普的關稅措施視為美國衰落的證據，才會訴諸保護主義、霸凌盟友、背棄全球規範。」

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員孫韻（Yun Sun）說，她原本預期中國回應川普關稅措施時會「更冷靜一點」，但北京也不像在川普第一個任期中表現得那麼擔心。

她說：「我想中方更多是把此事視為契機，並認為美國正在主動自毀…有些受害國家一直是美國堅定忠誠的盟友，現在他們對美國在全球各地做法的信心，雖不至於破滅，但至少開始懷疑。」

可以肯定的是，中國將會確實感受到美國關稅帶來的痛苦結果。中國去年向美國輸出價值超過5000億美元的商品，對美貿易順差極大。

華府智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）資深研究員史托克斯（Jacob Stokes）提到，中國與其他國家仍存在諸多問題，例如與日本、印度和東南亞的領土糾紛，以及歐洲對中國在烏克蘭戰爭中傾向俄羅斯所懷有的疑慮。

他指出：「中國一直很擅長透過強勢甚至具侵略性的行為，破壞自己本來的立場，特別是在與鄰國的關係上。」

史托克斯並說，美國前總統拜登（Joe Biden）一直很有效地與其他國家結盟向中國施壓，例如在5G（第5代行動通訊技術）網路部署和安全議題上。

他說：「在拜登政府末期，北京某種程度上覺得有點孤立，現在隨著紛亂焦點顯然位於華府，我想這些壓力很大一部分已經減緩了。」

雖然川普和拜登政府的政策制定者都把中國視為美國頭號對手，但李其認為，川普從根本上將中國國家主席習近平視為「同儕而非反派，是另一個強人」。

李其說：「對川普而言，經濟戰非關經濟或甚至股市，而是攸關支配力和強勢的觀感…如果習近平給出川普能標榜的那種勝利，這就留下了轉圜的足夠空間。」